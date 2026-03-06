La création de Novigenix AI accélère l'intelligence immunitaire alimentée par l'IA

L'entité IA commercialise la première plateforme d'intelligence immunitaire alimentée par l'IA pour la médecine de précision

ÉPALINGES, Suisse, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- Novigenix SA, leader du diagnostic immunotranscriptomique, a annoncé aujourd'hui le spin-off officiel et le lancement de Novigenix AI, une nouvelle société de médecine de précision visant à transformer le développement de thérapies grâce à l'intelligence immunitaire alimentée par l'IA.

Une séparation stratégique pour débloquer deux marchés à forte croissance

PMWC 2026 Team Photo

La nouvelle spin-off IA sépare l'activité de dépistage du cancer colorectal (CCR) de Novigenix de sa plateforme biopharmaceutique et de médecine de précision axée sur l'IA, qui connaît une croissance rapide, permettant ainsi à chaque entité de poursuivre des stratégies de mise sur le marché ciblées, des structures de capital adaptées et des voies de partenariat distinctes.

Novigenix SA continuera à développer son portefeuille de tests de dépistage du cancer colorectal, notamment les tests Colox® et ColoxNGS®, distribués par Diagnosuite™ et par des laboratoires cliniques partenaires.

Novigenix AI commercialisera exclusivement la plateforme LITOSeek® pour des applications cliniques dans les domaines de la biopharmacie, de la biotechnologie et de la médecine de précision à l'échelle mondiale.

« La tumeur ne raconte que la moitié de l'histoire. Pour offrir une médecine véritablement personnalisée, nous devons comprendre comment le système immunitaire du patient réagit à la maladie et à la thérapie. La création de Novigenix AI permet des investissements ciblés, une pénétration plus rapide du marché et une plus grande création de valeur pour nos actionnaires et nos partenaires biopharmaceutiques. C'est le début d'une nouvelle ère dans le domaine de l'intelligence immunitaire », déclare Brian B. Hashemi, Ph.D., MBA, PDG et président de Novigenix AI.

LITOSeek®

Le Dr Miro Venturi, membre du conseil d'administration de Novigenix AI et vétéran de la médecine de précision et du développement de médicaments, déclare : « Le développement de nouvelles thérapies est souvent compromis par une réponse hétérogène des patients et un bénéfice clinique sous-optimal, ainsi que par des effets indésirables graves de grade 3-4. La solution de biopsie liquide de Novigenix AI optimisée par l'IA offre une visibilité longitudinale sur la fonction immunitaire des patients afin d'aider les équipes de médecine translationnelle à relever efficacement ces défis ».

Au cœur de Novigenix AI se trouve LITOSeek®, la première plateforme d'intelligence immunitaire alimentée par l'IA et conçue pour décoder la réponse immunitaire systémique de manière longitudinale à partir de simples échantillons de sang. En analysant l'ARN dérivé du système immunitaire à l'aide d'un apprentissage automatique avancé, la plateforme transforme les données complexes des biopsies liquides en informations cliniquement exploitables. La plateforme permet de suivre en temps réel la santé immunitaire, la réponse thérapeutique, les mécanismes de résistance et les risques d'effets indésirables :

Marqueurs de réponse ImmunoPharmacoDynamic (ImmunoPD™) pour le suivi longitudinal

Mécanismes d'action et de résistance aux médicaments

Biomarqueurs prédictifs de la réponse et de la résistance au traitement

Indicateurs précoces de toxicité et d'effets indésirables liés à l'immunité

Cytométrie numérique et déconvolution cellulaire propulsées par l'apprentissage automatique

Une intégration analytique SaaS évolutive et basée sur le cloud

LITOSeek® est certifiée ISO 13485 et est conçue pour un déploiement standardisé et reproductible dans les essais cliniques biopharmaceutiques et les environnements de recherche, avec une infrastructure analytique sécurisée en nuage et des capacités de génération de données décentralisées garantissant une préparation globale dès le premier jour.

Une forte dynamique commerciale et des partenariats validés

Novigenix AI démarre avec des revenus établis et une expérience commerciale éprouvée. Bien que la commercialisation initiale soit centrée sur l'oncologie, les capacités d'intelligence immunitaire de la plateforme s'étendent aux maladies auto-immunes, neurologiques et à d'autres maladies à médiation immunitaire, créant ainsi une opportunité d'expansion à long terme dans de multiples catégories thérapeutiques.

À propos de Novigenix AI

Novigenix AI est une société de médecine de précision basée en Suisse, pionnière de l'intelligence immunitaire alimentée par l'IA. Sa plateforme LITOSeek® analyse l'ARN sanguin pour générer des informations prédictives et mécanistiques qui guident le développement de thérapies, la stratification des patients et la prise de décision clinique. L'entreprise est certifiée ISO 13485 et dispose de capacités de déploiement à l'échelle mondiale, aux États-Unis et en Europe.

