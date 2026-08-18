La crise du coût de la vie attise l'engouement pour l'expatriation, près de la moitié des Européens envisageant de vivre à l'étranger

Nouvelles fournies par

Feather

18 août, 2026, 07:30 GMT

LONDRES, 18 août 2026 /PRNewswire/ -- Un vaste remaniement de la population expatriée est discrètement en cours à travers l'Europe, et une nouvelle étude internationale menée par la plateforme d'assurance numérique Feather a révélé les destinations privilégiées par les expatriés.

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Menée auprès de 2 000 adultes au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Italie, cette étude a révélé que près de la moitié des personnes interrogées dans chaque pays s'attendent à vivre dans un autre pays à un moment donné dans le futur. Ce chiffre atteint 57 % chez les Français, soit le taux le plus élevé de l'étude, suivis par les Allemands (52 %), les Italiens (49 %) et les Britanniques (48 %).

Ce sont les Allemands qui ont les projets les plus avancés : près d'un sur trois (31 %) envisage sérieusement ou prépare activement un déménagement, et un sur dix (10 %) est en train de l'organiser activement en ce moment même. Au Royaume-Uni, ce chiffre s'élève à 28 %, en Italie à 25 % et en France à 23 %.

Sur tous les marchés étudiés, la crise du coût de la vie est le principal facteur qui incite les gens à envisager de vivre à l'étranger : elle est citée par 53 % des Britanniques (le pourcentage le plus élevé de l'étude), 48 % des Français, 43 % des Allemands et 32 % des Italiens.

Mais chaque pays poursuit un objectif différent. Les Français privilégient le mode de vie plutôt que les coûts ; c'est le seul pays de l'étude où la qualité de vie (40 %) l'emporte sur le coût de la vie (35 %). Les Italiens, à leur manière, sont ceux qui sont le plus accaparés par leur travail : les perspectives de carrière (20 %) et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée (18 %). Les Britanniques sont motivés par la perspective d'une vie moins chère, 45 % d'entre eux citant un coût de la vie moins élevé.

La destination la plus prisée sur chaque marché : Royaume-Uni : Espagne (24 %). France : Canada (17 %). Allemagne : Autriche (17 %). Italie : Espagne (20 %).

À propos de cette étude, Holly Rubenstein, experte en voyages et animatrice du podcast « The Travel Diaries », a déclaré : « Pendant des décennies, partir vivre à l'étranger était un choix binaire : Soit vous avez émigré pour de bon, soit vous êtes resté sur place. Cette étude montre à quel point la situation est en train de changer. Au cours de la prochaine décennie, la liste classique des critères « soleil et paysages » cédera la place à une autre question : Où puis-je construire la version la plus heureuse et la plus saine de ma vie ? »

Rob Schumacher, PDG et cofondateur de Feather, déclare : « Quel que soit l'endroit où les gens s'installent, ce sont les aspects pratiques liés aux soins de santé, à l'emploi, au logement et à la fiscalité qui déterminent si cette installation est réellement viable à long terme. Les destinations qui semblent convenir à la vie de quelqu'un sur le papier ne sont pas toujours celles qui lui conviennent dans la réalité. »

Pour découvrir d'autres résultats de l'enquête « Future of Expats », rendez-vous sur feather-insurance.com/blog/future-of-expats et.