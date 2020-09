La croissance rapide de Rokt se poursuit avec la nomination d'un nouveau directeur général adjoint

Pascal Ehrsam est multilingue et compte vingt ans d'expérience en marketing, spécialisé dans les stratégies de mise en marché pour les entreprises de technologie. Rokt pourra puiser dans sa vaste expérience acquise au sein d'agence et de start-ups. Par le passé, il a effectivement occupé les postes de directeur général du marketing, de directeur de la publicité et de stratège de marketing dans des start-ups à forte croissance et des entreprises leaders sur le marché mondial.

« Rokt a changé la façon dont les marques phares de commerce électronique font affaire grâce à leurs solutions novatrices et axées sur le client, a déclaré M. Ehrsam. Je suis ravi de me joindre à l'équipe en tant qu'un des nouveaux membres de Rokt, et j'ai hâte de mettre à profit mon expérience et ma réussite en marketing pour avoir un effet considérable sur les revenus, de sorte que la marque de Rokt soit aussi bien connue qu'elle devrait l'être dans tous les marchés d'affaires mondiaux, et pour aider cette entreprise à atteindre de nouveaux sommets de réussite. »

Bruce Buchanan, le PDG de Rokt, a commenté : « Pascal apporte un "je ne sais quoi" unique à Rokt à travers son identité marketing que nous considérons comme essentiel au moment où nous poursuivons notre expansion. Dans un marché riche en talents, Pascal se démarque et nous sommes ravis qu'il se joigne à l'équipe de direction et à l'ensemble de la famille de Rokt. »

Rokt, qui a récemment clôturé son cycle d'investissement de série C à 48 millions de dollars américains , continue d'investir pour renforcer son équipe de direction. L'arrivée de Pascal Ehrsam s'ajoute à trois autres nominations à des postes de directeur de l'entreprise effectuées en 2020. Rokt a transformé le commerce électronique dans 16 pays en découvrant que les clients s'attendent à vivre des expériences plus personnalisées et pertinentes quand ils font des achats en ligne. Grâce à sa technologie exclusive, à l'apprentissage automatique et à son intelligence artificielle primée, Rokt contribue à améliorer le commerce électronique et à le rendre plus intelligent et plus rapide. En libérant le potentiel caché de chaque Transaction Moment™, Rokt permet aux clients de garder une longueur d'avance sur leurs concurrents et offre une expérience client plus pertinente. Rokt relève actuellement des défis complexes en matière de commerce électronique pour des clients d'envergure internationale, tels que Live Nation, Staples, Groupon, GoDaddy et Expedia.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site rokt.com .

À PROPOS DE ROKT

Rokt améliore le commerce électronique et le rend plus intelligent et plus rapide. Lorsque des clients font des achats en ligne, ils s'attendent de plus en plus à obtenir des expériences plus personnalisées et pertinentes. Rokt utilise des données et des décisions en temps réel pour agir au mieux avec chaque personne dans chaque Transaction Moment™.

Fondée à Sydney, Rokt exerce aujourd'hui ses activités aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, aux Pays-Bas, en Espagne, au Japon, en Suède, en Norvège, au Danemark et en Finlande.

Nos clients incluent Live Nation, Staples, Groupon, GoDaddy, Expedia, Vistaprint et HelloFresh.

Rokt libère le potentiel caché dans chaque Transaction Moment™.

