La cuisine des temples coréens reconnue par le restaurant une étoile au Guide Michelin arrive au Canada

Des événements présentant la cuisine des temples se dérouleront du 12 ou 14 septembre

SÉOUL, Corée du Sud et OTTAWA, Ontario, 31 août 2018 /PRNewswire/ -- Si vous êtes intéressé par une cuisine saine et végétarienne, pourquoi ne pas visiter l'événement La cuisine des temples coréens ?

Découvrez le communiqué de presse multicanal interactif ici : https://www.multivu.com/players/English/8389251-korean-temple-food-canada/

Le Corps culturel du Bouddhisme coréen et le Centre culturel coréen du Canada organiseront un événement spécial pour présenter la culture traditionnelle et les aliments sains coréens au Musée canadien de l'histoire du 12 au 14 septembre 2018.

Il s'agit d'une célébration du 55e anniversaire des liens diplomatiques entre le Canada et la Corée, qui a été organisée par le Centre culturel coréen du Canada à la suite de la dernière année. Le 12 septembre, un diner sera organisé, lors duquel seront présentés différents plats des temples et où devraient participer des représentants gouvernementaux, des politiciens, des journalistes et des chefs célèbres. La cuisine des temples qui sera présentée est à base « d'aliments fermentés traditionnels coréens » que les moines mangent généralement dans les temples. On retrouve entre autres des cornichons à base de menthe coréenne (Bang-a), de feuilles de poivre coréen (Jaepi) et d'algues marines ; d'appétissantes prunes vertes marinées ; des tomates cerises marinées avec des aiguilles de pin fermentées et du sirop de prune verte ; du kimchi au chou de Napa avec du kaki ; et du kimchi blanc au concombre.

L'événement de dégustation de la cuisine des temples qui se déroulera le 13 septembre débutera avec des plats à base de champignons, de pommes de terre et de choux. On retrouvera également des plats à base de coriandre, de gelée de haricots mungos, de feuilles de sésame, de bardane et de feuilles de lotus. Les événements sont ouverts à tous ceux qui auront réservé.

Le dernier jour, une conférence et une démonstration de la cuisine des temples seront organisées. La conférence qui s'est déroulée l'année dernière au Cordon Bleu a bénéficié d'une grande attention et a reçu les éloges des médias et des participants. L'événement de cette année se déroulera dans la salle polyvalente du Centre culturel coréen du Canada afin que toutes les personnes intéressées puissent participer.

La conférence de cette année sera donnée par Ji-Young KIM, la cheffe cuisinière du « Balwoo Gongyang », un restaurant une étoile au Guide Michelin en Corée, avec pour thème : « Tradition et culture de la cuisine des temples coréens : comprendre la cuisine des temples ». Lors de la conférence, elle expliquera comment faire du Yeonnipbap, un riz cuit à la vapeur enroulé dans une feuille de lotus, du kimchi de chou coréen comme il est préparé dans les temples et du kimchi de melon.

Les visiteurs pourront également admirer, de 10 h à 15 h 30, des photos de plats des temples et de petites poupées fabriquées à partir de « Dak », un papier traditionnel coréen. Les personnes pourront également se joindre aux programmes pratiques liés au Temple Stay (séjour dans les temples), tels que la fabrication de lanternes lotus et l'impression sur bois.

Le Vénérable Wonkyeong, le directeur du Corps culturel du Bouddhisme coréen, a déclaré : « Nous observons une croissance de la pollution environnementale et des problèmes de santé provoqués par la culture carnivore. Nous promouvrons la cuisine des temples en tant que cuisine végétarienne écologique. »

Centre culturel coréen du Canada

Site Web : http://canada.korean-culture.org/en/welcome

Facebook : https://facebook.com/kccCanada/