La détection et la classification automatisées des fractures ostéoporotiques de la colonne vertébrale par tomodensitométrie grâce à l'IA - ImageBiopsy Lab présente IB Lab FLAMINGO

Actuellement, plus de deux tiers des fractures vertébrales ne sont pas diagnostiquées.

IB Lab FLAMINGO analyse toutes les images tomographiques des extrémités supérieures (thorax, abdomen) incluant la colonne vertébrale. Par conséquent, aucun examen supplémentaire, aucune exposition aux radiations et aucun coût complémentaire ne sont nécessaires.

Développé par UCB , une société biopharmaceutique internationale, IB Lab FLAMINGO est intégré à la plateforme ZOO MSK de ImageBiopsy Lab . Celle-ci cible les hôpitaux pour réduire les fractures vertébrales négligées et favoriser le diagnostic et le traitement précoces de l'ostéoporose.

VIENNE, 2 décembre 2023 /PRNewswire/ -- ImageBiopsy Lab, pionnier de l'imagerie médicale, présente IB Lab FLAMINGO à la conférence RSNA de cette année. Le logiciel entièrement automatisé identifie les fractures vertébrales asymptomatiques dans les tomodensitogrammes. En utilisant l'indice de classification Genant, il met en évidence les fractures pertinentes et permet aux professionnels de la santé d'adopter un traitement proactif.

New: Automatic Detection and Classification of Vertebral Fractures on CT Scans

« Notre partenariat avec UCB met en évidence le potentiel de l'IA pour améliorer les soins de nombreuses maladies, y compris l'ostéoporose », expliqué Richard Ljuhar, PDG d'ImageBiopsy Lab.

Comprendre le défi de l'ostéoporose

« En collaboration avec des cliniciens experts, UCB a développé ce modèle informatique d'apprentissage profond qui peut détecter les fractures de compression vertébrale sur les tomodensitogrammes. ImageBiopsy Lab, en tant qu'entreprise d'IA en radiologie musculo-squelettique, a affiné la technologie et est maintenant prête à l'intégrer dans les soins cliniques. Étant donné que 80 % des fractures de fragilité ne sont ni diagnostiquées ni traitées, nous sommes très enthousiastes quant au potentiel d'IB Lab FLAMINGO à contribuer à combler le déficit de traitement de l'ostéoporose dans le monde », a déclaré Jen Timoshanko, responsable des affaires médicales, mission santé osseuse chez UCB.

L'ostéoporose touche environ 200 millions de personnes dans le monde et entraîne chaque année 9 millions de fractures de fragilité, dont la plupart sont des fractures vertébrales (FV). Sa progression silencieuse peut entraîner des douleurs, une réduction de la mobilité et une diminution de la qualité de vie. Outre les souffrances personnelles, les fractures de fragilisation pèsent sur les systèmes de santé publique mondiaux, entraînant une escalade des coûts de traitement et des taux de mortalité, ce qui pose des problèmes sociétaux.

« Dans une société vieillissante, l'ostéoporose et ses conséquences, en particulier les fractures gériatriques, interpellent les patients, les médecins et les systèmes de santé. La capacité de IB Lab FLAMINGO à détecter les fractures vertébrales offre une solution automatisée cruciale pour l'évaluation précoce des risques et le traitement ciblé des problèmes complexes de l'ostéoporose ». Le professeur Andreas Kurth, directeur du centre d'orthopédie et de chirurgie traumatologique de Marienhaus Klinikum Mainz, en Allemagne, a exprimé le besoin d'une solution significative.

À propos d'ImageBiopsy Lab :

Basée à Vienne, ImageBiopsy Lab est à la pointe de la technologie d'imagerie médicale, développant des solutions d'IA innovantes pour améliorer les résultats des patients.

À propos de UCB

UCB est une société biopharmaceutique mondiale axée sur la découverte et le développement de médicaments innovants et de solutions pour transformer la vie des personnes vivant avec des maladies graves du système immunitaire ou du système nerveux central. UCB est cotée en bourse sur Euronext Brussels (symbole : UCB). Suivez-nous sur Twitter : @UCB_news .

