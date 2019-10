La division Consumer Goods Business de Swarovski s'associe à Ipsos MMA pour déployer un programme global et unifié de mesure de la performance du marketing permettant d'optimiser les médias traditionnels, numériques et sociaux, ainsi que le marketing personnalisé, afin de générer des ventes et des bénéfices omnicanals

NEW YORK, 22 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Marketing Management Analytics (Ipsos MMA), une société leader appartenant à Ipsos qui aide les entreprises à comprendre et à optimiser la valeur de leurs investissements en marketing, médias numériques, réseaux sociaux, force de vente, activités opérationnelles, produit, tarification et promotion, a annoncé aujourd'hui qu'elle est en train de s'attaquer à l'un des plus grands problèmes de mesure de la performance du marketing de l'industrie à travers le déploiement d'une solution globale baptisée Unified Customer Attribution (allocation clients unifiée) dans toute l'Amérique du Nord et les régions EMEA et APAC, et ce dans le cadre d'un partenariat en cours avec la division Consumer Goods Business (division des biens de consommation) de Swarovski. Cette fonctionnalité offre aux clients non seulement la possibilité de mesurer et de prédire l'impact des variables classiques du marketing sur les ventes, mais également la programmation de médias numériques aux niveaux les plus détaillés.

« Une optimisation globale de nos investissements en marketing et médias est essentielle pour orienter nos performances marketing à l'échelle mondiale », a déclaré le directeur général adjoint chargé du marketing chez Swarovski CGB, Alex Schellenberger.

« L'équipe d'Ipsos MMA travaille en partenariat avec nos équipes mondiales et locales dans nos pays stratégiques pour créer une fonctionnalité unifiée de mesure et d'optimisation de la performance du marketing en abordant les défis uniques en matière de données, d'analyse et de gestion du changement dans notre univers omnicanal », confirme le directeur général adjoint chargé de l'intelligence chez CGB, Clemens Pirker.

« Nous travaillons coude à coude avec des équipes multidisciplinaires à l'échelle mondiale et locale pour développer une fonctionnalité globale qui évalue les médias classiques, numériques, sociaux et personnalisés dans le contexte de l'ensemble des facteurs opérationnels, notamment les activités opérationnelles, les facteurs externes et les indicateurs de marque. Ce faisant, nous gagnons en engagement tout en pilotant la stimulation de résultats », a déclaré le directeur général adjoint exécutif d'Ipsos MMA, Douglas Brooks. « Trop souvent, les entreprises mesurent l'impact du marketing, des médias et des facteurs essentiels de l'activité en vase clos. Cela signifie que la somme des résultats en vase clos peut arriver à représenter 150 % de l'activité, ce qui mène à un débat interne, des défis liés à l'établissement d'un engagement multidisciplinaire et une limitation à une utilisation nulle. Grâce à notre partenariat avec la division Consumer Goods Business de Swarovski, nous sommes en train de relever ce défi important de la mesure de la performance du secteur », a déclaré M. Brooks.

Grâce à la solution Unified Customer Attribution, des clients comme Swarovski CGB peuvent remplir d'importants objectifs stratégiques et tactiques, notamment les suivants :

Optimiser les médias pour pousser les objectifs de rendement commercial omnicanal au niveau de la chaîne, du message, du format publicitaire, de l'appareil, de la synchronisation et du segment de clients, tout en alternant les médias généralistes avec la personnalisation hebdomadaire

au niveau de la chaîne, du message, du format publicitaire, de l'appareil, de la synchronisation et du segment de clients, tout en alternant les médias généralistes avec la personnalisation hebdomadaire Déterminer les niveaux d'investissement optimaux pour chaque pays dans toute l'Amérique du Nord et les régions EMEA et APAC

dans toute l'Amérique du Nord et les régions EMEA et APAC Établir les meilleures pratiques de programmation des médias pour améliorer l'efficacité et la rentabilité de tous les canaux de marketing et médias payants et propres

pour améliorer l'efficacité et la rentabilité de tous les canaux de marketing et médias payants et propres Comprendre et répondre de manière continue à l'impact d'une gamme globale de facteurs opérationnels, y compris les facteurs d'activité, les facteurs externes et le marketing

« Nous sommes en train de mettre en œuvre une solution de mesure unifiée centrée sur les besoins uniques des entreprises sur les marchés mondiaux tout en faisant preuve de souplesse pour relever les défis importants en matière de données dans chaque pays », a déclaré le directeur général adjoint d'Ipsos MMA, Robert Cardarelli. « Pour franchir le paysage de données en constante évolution et surmonter les défis mondiaux, il a fallu un effort de collaboration entre les équipes d'Ipsos MMA et Swarovski. Nous sommes ravis de ce programme innovant et de la valeur qu'il apporte à la division Consumer Goods Business de Swarovski à l'échelle mondiale », ajoute-t-il.

