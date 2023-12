LA DURABILITÉ DE L'INDUSTRIE TEXTILE PORTUGAISE

L'innovation, la différenciation et la durabilité distinguent l'offre textile portugaise sur le marché international. Fortement engagées dans la Recherche et le Développement, les entreprises de la Section de la Mode investissent dans une offre intégrée où la durabilité est une priorité.

LISBONNE, Portugal, 7 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Axées sur le client, les entreprises de la Section de la Mode investissent dans la qualité, l'innovation et le design, ainsi que dans le développement de matériaux recyclables, en met tant l'accent sur la responsabilité sociale, éthique et environnementale, des valeurs repré sentées dans la campagne MADE IN PORTUGAL naturally, développée par l'AICEP - Agence pour l'Investissement et le Commerce Extérieur du Portugal

Nombreuses sont les entreprises à l'ADN portugais qui se distinguent par l'offre MADE IN Portugal.

Référence internationale et présente dans 35 pays, Salsa, fondée en 1994, s'engage pour les personnes et la planète avec le projet BECOME. L'engagement de la marque repose sur la production de jeans 100 % betterwash - un processus de lavage qui permet d'utiliser en moyenne 58 % d'eau en moins - d'ici la fin de 2023. En outre, la marque a adhéré au Pacte portugais pour les Plastiques et s'est engagée à éliminer 100 % du plastique dans la chaîne du denim. Il est à noter que d'ici la fin de l'année, elle prévoit d'éliminer au moins 1,1 million de sacs en plastique par an. Pour ce qui est de l'avenir, Salsa anticipe l'objectif de neutralité carbone de 2050 en 2040, avec l'objectif intermédiaire, défini en fonction de la science, de réduire les émissions de 66 % d'ici 2030.

Dans ce contexte, Salsa a également créé le projet Infinity qui prévoit l'utilisation infinie des jeans par le biais de la réparation, de la réutilisation et du recyclage. Des pièces qui ne peu vent plus être réparées ou qui ne sont plus utiles au client pourront être collectées par la marque pour être réutilisées, transformées en d'autres pièces ou recyclées.

Madalena Beça Têxtil Lda., qui existe depuis 1998, mise sur le tissage et la fabrication de maille tricot certifiée par la norme Global Organic Textile Standard (GOTS), le label Respon sible Wool Standard (RWS) et la norme Global Recycled Standard (GRS). Cette entreprise portugaise participe depuis 2018 aux semaines du mouvement Fashion Revolution. Spéciali sée dans les matières biologiques, durables et recyclées, elle a travaillé avec des marques primées à l'international, notamment dans le secteur des vêtements pour bébés.

Innovation et Créativité, Durabilité et Industrie 4.0. Tels sont les piliers de FORTeams LAB, une entreprise qui se consacre à la fabrication de merchandising sportif (écharpes et bon nets), ainsi que de lignes de mode sportive (casualwear et gymwear). L'entreprise utilise des matières premières recyclées provenant de ses propres déchets textiles et des stocks dormants de ses clients, et a créé dans ce contexte le projet LOOP. Elle produit également des accessoires de mode, tels que des sacs à dos fabriqués à partir de matériaux 100 % recyclés. L'entreprise a également créé un département de développement durable et son objectif est d'être atteindre la neutralité carbone d'ici à 2030.

Lancé en 2017 par Valérius, le projet Valérius 360 vise à recycler les déchets textiles collec tés à l'intérieur et à l'extérieur du groupe. L'objectif du projet 360 est de mettre en place un modèle de mode circulaire. Il cocrée des programmes de "take-back" de vêtements post- -consommation pour les recycler chez Valérius 360. Cette initiative est déjà à l'origine de la production d'une nouvelle collection capsule, durable, composée à 50 % de coton biologi que et à 50 % de coton recyclé provenant de déchets post-consommation, la matière première étant entièrement produite dans l'entreprise à Barcelos.

Fondée en 1982, Pedrosa & Rodrigues incorpore dans sa production des matières premières recyclées, biodégradables et respectueuses de l'environnementet avec des finitions spé ciales. L'entreprise fait également partie du projet iTechStyle GreenCircle du CITEVE. Pedro sa & Rodrigues a présenté une innovation appelée « closed-loop » dans laquelle les déchets des collections précédentes de la marque (un minimum de 20 %) sont inclus dans les nou velles pièces. C'est ainsi qu'est né le projet CIRCLO.

Confetil, qui s'assume comme une « entreprise textile qui transforme n'importe quelle idée en un produit de mode de haute qualité », a un ADN portugais et est durable. Toutes les acti vités de l'entreprise sont alignées sur les Objectifs de Développement durable (ODD) des Nations unies, en particulier l'ODD 8 - travail décent et croissance économique, l'ODD 12 - consommation et production responsables, l'ODD 13 - action pour le climat, et l'ODD 17 - partenariats avec le gouvernement et la société civile.

Ces entreprises et d'autres peuvent être consultées dans le répertoire disponible sur portugalglobal.pt/portugalnaturally

