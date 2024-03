La Fashion Farm Foundation a mené sept marques hongkongaises à la Fashion Week de Paris

PARIS, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- La Fashion Farm Foundation a transformé la deuxième journée de la Fashion Week de Paris en une journée consacrée à la mode hongkongaise. La FFF et sept marques de mode, à savoir DEMO, KINYAN LAM, PABEPABE, REVERIE BY CAROLINE HÚ, SELFFAB., VANN et YEUNG CHIN ont inauguré la présentation et l'exposition de HKFG AW24, qui est sponsorisée par Create Hong Kong du gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong. Cela a permis aux créateurs de mode hongkongais de présenter leurs collections en personne à des invités, parmi lesquels des médias de mode, des initiés, des acheteurs, des fashionistas et des influenceurs du monde entier.

HKFG AW24 Presentation, Showcase and Networking event during Paris Fashion Week AW24

PABEPABE et VANN ont présenté leurs dernières collections en solo. PABEPABE approfondit son esthétique artistique et culturelle en explorant l'histoire de « L'Enfant qui criait au loup ». La collection AW24 de VANN vise à aborder la question des normes de beauté irréalistes perpétuées par l'IA et les réseaux sociaux en promouvant une représentation plus inclusive et réaliste de la beauté.

La collection AW24 de REVERIE BY CAROLINE HÚ vise à dépeindre la relation entre les individus et l'espace, en capturant l'émergence de nouvelles perspectives et esthétiques visuelles qui découlent de la distance. Sans se borner à un thème ou à une inspiration spécifique, la collection extraordinaire de DEMO transcende sans effort les limites imposées par le genre, capturant l'attrait des femmes et des hommes. Alors que la nuit d'hiver jette son éclat enchanteur, la collection « Fireside Tales » de KINYAN LAM donne vie à la beauté de diverses cultures et de l'artisanat. Inspiré par les maillots du patrimoine, SELFFAB. La collection AW24 se transforme, rendant hommage au passé tout en défendant la durabilité. Chaque pièce non seulement encourage un ensemble en constante évolution, mais signifie également un engagement envers un style durable. YEUNG CHIN s'est appuyé sur l'artisanat traditionnel du « feutre de laine » et sur la signification qu'il revêt pour créer la collection AW24, qui a pris un nouveau sens — co-construction, co-création, avantages complémentaires et partage des ressources.

VIP et amateurs de mode du monde entier, parmi lesquels Stefano Martinetto (co-fondateur et directeur général de Tomorrow London Limited), Sophie Brocart (directrice générale de Patou), Manuela Brini (directrice de l'acquisition et du développement des talents créatifs chez LVMH Fashion Group), Edda Gudmundsdottir (styliste de Bjork), Fredrick Li (directeur général de D-mop), Federico Tan (fondateur d'Advisory Council), Cherry Mui (directrice régionale de la mode de Talter Asia), Daniel Cheung (directeur de la mode de Madame Figaro Hong Kong) et Lily Templeton (rédactrice en chef des montres, des bijoux et de la mode de WWD).

