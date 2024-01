La Fédération internationale du diabète et la Global Health Unit de Sanofi collaborent pour renforcer la lutte contre le diabète dans 40 pays

Ce partenariat permettra d'améliorer la prise en charge du diabète grâce à une formation visant à renforcer les capacités des professionnels de santé dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

BRUXELLES, 16 janvier 2024 /PRNewswire/ -- La Fédération internationale du diabète (FID) , en collaboration avec la Global Health Unit (GHU) de Sanofi , prend des mesures importantes pour améliorer l'accès aux soins pour le diabète. La collaboration vise à soutenir le diagnostic précoce, la gestion et la prévention du diabète et de ses complications en formant un minimum de 4 000 professionnels de santé dans les pays à revenu faible et intermédiaire (LMIC) qui ne sont pas suffisamment préparés pour faire face au nombre croissant de personnes souffrant de diabète.

Ce partenariat permettra d'améliorer les connaissances et les compétences en matière de diabète des professionnels de santé, en particulier des médecins traitants, des infirmiers, des éducateurs spécialisés dans le diabète et des pharmaciens dans 40 pays.

Selon l'Atlas du diabète de la FID, la majorité des plus d'un demi-milliard de personnes qui vivent actuellement avec du diabète dans le monde se trouvent dans les pays à faible ou moyen revenu. Ce nombre devrait atteindre 783 millions d'ici 2045, 94 % de l'augmentation totale se produisant dans les LMIC, soit un total de 233 millions de personnes diabétiques supplémentaires. Par conséquent, ces pays ont de plus en plus besoin de professionnels de santé formés pour gérer ce problème.

Par rapport aux autres régions, c'est en Afrique subsaharienne que l'on prévoit la plus forte augmentation proportionnelle du nombre de personnes atteintes de diabète d'ici à 2045, avec une hausse de 129 %. Cette région constituera un domaine d'intérêt majeur pour les partenaires au cours de la première phase du programme. La collaboration entre la FID et la GHU comprend les éléments clés suivants :

Formation en ligne pour 1 500 professionnels de santé dans 40 pays cibles.

Formation en face-à-face pour 2 500 professionnels de santé dans cinq pays soigneusement sélectionnés.

Les cours sont dispensés en anglais et en français.

Le processus de sélection des participants a commencé. Les ministères de la Santé, les associations nationales de diabétiques et les sociétés scientifiques ont déjà identifié plus de 500 professionnels de santé qui participeront à la formation. Les cinq pays sélectionnés pour la formation en face-à-face sont le Cambodge, le Tchad, le Malawi, le Togo et l'Ouganda.

Le professeur Akhtar Hussain, président de la Fédération internationale du diabète, a déclaré : « Nous pensons que l'accès à des soins de qualité est un droit fondamental pour toute personne souffrant de diabète, peu importe où elle vit. Cette collaboration avec la Global Health Unit de Sanofi marque une étape importante dans la réalisation de notre vision. En dotant les professionnels de santé des régions mal desservies des connaissances et des compétences nécessaires, non seulement nous transformons des vies, mais nous contribuons également à renforcer la réponse mondiale à la menace que le diabète fait peser sur les pays et les communautés. »

« La Global Health Unit de Sanofi s'est engagée à garantir l'accès à des soins abordables, équitables et durables dans 40 des pays les plus vulnérables du monde. Les partenariats intersectoriels, comme cette collaboration avec la FID, sont essentiels à la réalisation de notre mission commune de lutte contre le diabète à l'échelle mondiale. En dotant les professionnels de santé des connaissances et des compétences les plus récentes, nous travaillons ensemble pour faire une différence tangible dans la vie des personnes touchées par le diabète », a ajouté Jon Fairest, directeur de la Global Health Unit de Sanofi.

La FID et la GHU de Sanofi reconnaissent que le diagnostic précoce et l'accès équitable aux soins pour le diabète nécessitent un effort collectif, impliquant les systèmes de santé locaux et nationaux, les agences intergouvernementales et la société civile.

Pour plus d'informations sur cette initiative commune, veuillez consulter le site www.idfdiabeteschool.org/ghu-training/en

À propos de la Fédération internationale du diabète