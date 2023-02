La Fédération saoudienne Sports For All a accueilli plus de 15 000 participants au marathon de Riyad 2023

Plusieurs milliers de concurrents de plus de 120 nationalités différentes ont participé au marathon.

Le marathon de Riyad était parrainé par plusieurs partenaires clés, dont Roshn, NEOM, SABIC.

Au total, plus de 260 000 $ ont été attribués aux coureurs professionnels les mieux classés.

RIYAD, Arabie saoudite, 15 février 2023 /PRNewswire/ -- Plus de 15 000 concurrents issus de 120 pays ont participé à la deuxième édition du marathon de Riyad. Organisé par la Fédération saoudienne Sports For All (SFA) en collaboration avec le ministère des Sports, le programme de qualité de vie, et la Fédération saoudienne d'athlétisme, le marathon de Riyad a accueilli des personnes de tous âges et de tous niveaux à rejoindre le mouvement en faveur de l'activité physique qui a balayé la nation ce 11 février 2023.

Runners take part in the Riyadh International Marathon

Lors de la cérémonie de remise des prix, le président de la SFA, SAR Prince Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud a décerné les prix aux gagnants du marathon de Riyad 2023, en présence du Prince Nawaf bin Mohammed bin Abdullah, vice-président de World Athletics, et de Mme Shaima Saleh Al-Husseini, directrice générale de la SFA.

Le marathon a donné aux membres de la collectivité l'occasion de se mettre au défi en choisissant parmi les marches/courses de diverses distances (42 km, 21 km, 10 km et 4 km), et a invité les personnes de tous niveaux, y compris les amateurs et les coureurs expérimentés à participer.

Les trois gagnantes dans la catégorie des femmes sont originaires d'Éthiopie. Meseret Abebayehu Alemu a remporté le marathon élite des femmes, Aberash Fayesa Robi est arrivée seconde et Gadise Mullu Demissie est arrivée à la troisième place. Représentant le Maroc, Samir Jouaher a remporté le marathon élite des hommes, suivi par l'Éthopien Balew Yihunie Derseh à la deuxième place, suivi par son compatriote Yemane Tsegay Adhane à la troisième place. Les gagnants ayant remporté la première place aux courses professionnelles hommes et femmes ont reçu un prix de 30 000 $, tandis que les concurrents classés deuxièmes ont reçu des prix de 20 000 $ et les coureurs arrivés à la troisième place sont repartis avec 10 000 $.

« La SFA espère à nouveau contribuer aux objectifs du Royaume de devenir un centre sportif mondial, en encourageant tous les membres de la société à être actifs et à faire connaître dans tout le pays l'importance de la forme physique comme un indicateur principal de la satisfaction en général et du bien-être dans la vie », a déclaré le Prince Khaled, soulignant les conseils reçus du ministère des Sports pour amener le marathon à de nouveaux sommets en ce qui concerne le nombre de participants. Il a ajouté que l'événement n'aurait pas été possible sans le soutien important du programme de qualité de vie.

Le marathon de Riyad 2023 est parrainé par un éventail d'entités et de partenaires de premier plan, notamment Roshn, NEOM, SABIC, Sports Boulevard et Visit Saudi. Les parraineurs officiels de l'événement sont Chery Pro, Right Bite et Acwa Power. L'événement est également parrainé par Jeeny, Nova, Delta Sports, ORS, Tawuniya Vitality, MDL Beast et Al-Arabiya.

En accord avec les objectifs de la SFA articulés dans le plan Vision 2030 et ceux du programme de qualité de vie, le marathon de Riyad a rassemblé des milliers de personnes pour célébrer l'activité physique dans le pays et, c'est crucial, a mis en avant le conditionnement physique comme l'un des aspects essentiels du tissu social en Arabie saoudite.

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/2002320/Saudi_Sports_for_All_Federation.mp4

SOURCE Saudi Sports for All Federation