La fierté de la parka en duvet d'oie : la marque chinoise GOFANS fait ses débuts à Paris

HANGZHOU, Chine, 21 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Grand forum international réunissant Richemont, Cartier et de nombreux autres groupes de luxe internationaux, la 8e édition de Bonjour Brand Forum s'est tenue à la Tour Eiffel à Paris le 5 juillet 2023.

Première marque chinoise de parka en duvet d'oie haut de gamme à être invitée à ce forum de renommée mondiale, GOFANS a remporté le Global Innovation Leadership Award. Représentant toutes les marques chinoises, GOFANS a également eu l'occasion de communiquer avec de nombreuses marques de luxe françaises de premier plan sur leur concept de marque et leur innovation de produits.

La « norme de luxe » unique de la veste en duvet d'oie haut de gamme proposée par le fondateur de GOFANS lors de ce forum a également été saluée par de nombreuses personnalités du monde politique et des affaires à Paris, devenant ainsi la vedette de ce forum.

Depuis sa création en 2004, GOFANS a déposé 158 brevets en Chine. Réputée pour ses rembourrages en duvet d'oie provenant de cinq régions froides et pour ses trois technologies de fabrication de pointe, la parka en duvet d'oie de GOFANS garantit une excellente rétention thermique et un pouvoir de rembourrage élevé. GOFANS a également collaboré avec les meilleurs designers du monde pour faire découvrir son sens de la mode et son professionnalisme, incarnant ainsi sa propre « norme de luxe » de premier ordre.

En collaboration avec des designers locaux de renom, GOFANS a créé à Paris le premier centre de recherche consacré aux parkas en duvet d'oie haut de gamme, suscitant l'enthousiasme de l'ensemble du secteur grâce à ses normes de luxe uniques.

