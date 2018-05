La finale du Concours de musiciens chinois authentiques 2018 se termine avec succès à Shenzhen en Chine

- Les finalistes participeront au spectacle Chinese Original Musicians Show lors du MIDEM 2018 à Cannes

SHENZHEN, Chine, 16 mai 2018 /PRNewswire/ -- Le Chinese Original Musicians Show (spectacle de musiciens chinois authentiques), qui est organisé par le Music Industry Promotion Committee (Comité de promotion de l'industrie de la musique, MIPC) du China Audio-Video and Digital Publishing Association (Association chinoise de publication audiovisuelle et numérique, CADPA) et coorganisé par Glory Global Communications Co., Ltd, a eu lieu avec succès dans le district de Longgang, Shenzhen, Chine, le 4 mai 2018 et les finalistes participeront également à la finale nationale « The Voice of China 2018 » à Cannes..