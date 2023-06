La Foire internationale des industries culturelles s'ouvre à Shenzhen pour promouvoir les échanges et l'apprentissage mutuel entre les civilisations

SHENZHEN, Chine, 14 juin 2023 /PRNewswire/ -- La 19e Foire internationale des industries culturelles de Chine (Shenzhen) a débuté mercredi à Shenzhen, dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, ce qui devrait donner un nouvel élan au développement de l'industrie culturelle du pays.

La Foire nationale de cinq jours, qui propose principalement des événements en présentiel, a attiré plus de 3 500 organismes gouvernementaux, organisations culturelles et entreprises, selon le gouvernement populaire municipal de Shenzhen.

Avec plus de 100 000 pièces exposées provenant des industries culturelles et créatives du pays et de l'étranger, le nombre d'exposants est passé de plus de 700 lors de la première édition à 3 596 aujourd'hui, et le nombre de pays et régions à visiter, à exposer et à vendre est passé de 10 à 108 ; la Foire internationale des industries culturelles (ICIF) grandit d'année en année en termes d'échelle d'exposition, de nombre de visiteurs, de niveau d'internationalisation et de volume d'échange depuis sa création en 2004. Elle est devenue un moteur important pour le développement du secteur culturel chinois, une plateforme importante pour que la culture chinoise se mondialise et une fenêtre importante pour élargir l'ouverture culturelle.

Les civilisations brillent par les échanges et s'enrichissent par l'apprentissage mutuel. Cette année marque le dixième anniversaire de la création de l'initiative « la Ceinture et la Route ». Plus de 300 exposants étrangers de plus de 50 pays et régions ont été introduits dans le Hall de consommation culturelle et touristique -- le Pavillon international de l'initiative « la Ceinture et la Route » à l'ICIF. Zeng Xianglai, directeur du bureau du comité d'organisation de l'ICIF, a déclaré qu'en plus de la mise en relation sur place entre les exposants nationaux et étrangers et les acheteurs, les organisateurs ont également invité 20 000 visiteurs professionnels étrangers de 108 pays et régions pour participer en ligne et en présentiel.

De nombreux exposants à l'étranger ont déclaré qu'en participant à l'ICIF, ils avaient non seulement rencontré de nombreux clients de Chine et du monde entier, mais aussi ressenti personnellement la co-prospérité des civilisations à travers les échanges et l'apprentissage mutuel, comme de belles fleurs qui fleuriraient ensemble.

Au stand brésilien, un super sac à dos a attiré beaucoup d'attention. Ce sac à dos avec des « yeux » en écran LED, nommé « Iron Man », est fabriqué à Shenzhen et se vend bien en Amérique du Sud. Ge Xiaoling, l'agent de liaison chinois de l'association d'échange culturel Chine-Brésil, a déclaré que les excellentes ventes de ces produits interculturels n'étaient pas une nouveauté dans le commerce culturel entre la Chine et le Brésil.

Qu'ils présentent les conceptions et les produits dont ils sont les plus fiers pour chercher des acheteurs en Chine, ou qu'ils viennent dans l'espoir de rapporter des éléments culturels aux caractéristiques chinoises dans leur pays et région d'origine, un nombre croissant d'exposants reviennent avec leurs objets culturels, ce qui indique que l'ICIF devient une importante plateforme d'échanges et d'apprentissage mutuel pour les civilisations du monde.

Depuis sa fondation en 2004, la foire culturelle a connu une expansion continue de son échelle d'exposition, du nombre de visiteurs et du degré d'internationalisation. Elle est devenue une plateforme importante pour promouvoir le développement et l'ouverture des industries culturelles chinoises.

SOURCE Shenzhen Municipal People's Government