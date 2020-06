La Fondation Bill & Melinda Gates s'engage à verser 1,6 milliard de dollars à Gavi, l'Alliance du vaccin, pour protéger la prochaine génération avec des vaccins d'importance vitale

Les dirigeants mondiaux s'unissent pour protéger 300 millions d'enfants supplémentaires contre les maladies et atténuer les conséquences du COVID-19

SEATTLE, 4 juin 2020 /PRNewswire/ -- La Fondation Bill & Melinda Gates a annoncé aujourd'hui un engagement de 1,6 milliard de dollars sur cinq ans en faveur de Gavi, l'Alliance du vaccin, pour la livraison de vaccins d'importance vitale aux pays les plus pauvres du monde. Cet engagement a été annoncé lors du Sommet mondial sur la vaccination de 2020, organisé par le Premier ministre britannique Boris Johnson.

Les financements obtenus aujourd'hui pour la prochaine période stratégique de Gavi aideront l'Alliance à protéger 300 millions d'enfants supplémentaires dans les communautés les plus vulnérables du monde et à sauver jusqu'à huit millions de vies, portant le nombre total d'enfants vaccinés grâce à Gavi à plus d'un milliard depuis sa création en 2000.

En plus de soutenir la poursuite des services de vaccination de routine pendant la crise actuelle du COVID-19, Gavi jouera un rôle essentiel dans les efforts visant à mettre fin à la pandémie, en mettant à profit ses vingt années d'expérience dans la fourniture de vaccins pour déployer de potentiels vaccins contre le COVID-19 dans les pays à faible revenu lorsqu'ils seront disponibles.

« Peu de gens en dehors du secteur de la santé mondiale ont entendu parler de Gavi, mais au cours des vingt dernières années, cette alliance a transformé la façon dont le monde protège et investit dans la santé de ses enfants », a déclaré Melinda Gates, co-présidente de la Fondation Bill & Melinda Gates. « Si la pandémie actuelle nous a rappelé quelque chose, c'est bien l'importance de la vaccination contre les maladies mortelles. Les engagements pris aujourd'hui par les dirigeants permettront à Gavi de sauver encore plus de vies. »

En travaillant en étroite collaboration avec les gouvernements des pays en développement, les fournisseurs de vaccins, les donateurs et d'autres partenaires du monde entier, l'Alliance a obtenu des résultats extraordinaires. Pourtant, malgré ces progrès sans précédent, un enfant sur dix n'avait toujours pas reçu de vaccin de base en 2018. En outre, alors que la pandémie de COVID-19 perturbe les systèmes de santé, les chaînes d'approvisionnement et la capacité des professionnels de santé à atteindre les communautés en toute sécurité, des millions d'autres personnes risquent de ne pas être protégées contre des maladies évitables par la vaccination.

« Pour vaincre la pandémie de COVID-19, le monde a besoin de plus que des percées scientifiques. Il a besoin d'une percée de générosité. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui : les dirigeants des secteurs public et privé se mobilisent pour soutenir Gavi – en particulier le Premier Ministre Johnson », a déclaré Bill Gates, co-président de la Fondation Bill & Melinda Gates. « Lorsque les vaccins contre le COVID-19 seront prêts, ce financement et cette coordination mondiale garantiront que les populations du monde entier seront en mesure d'y accéder. »

La fondation soutient Gavi depuis sa création il y a plus de deux décennies. Durant cette période, Gavi a vacciné plus de 750 millions d'enfants, sauvé 13 millions de vies et réduit de moitié la mortalité infantile dans les pays soutenus.

« Alors que nous entrons dans l'une des périodes les plus difficiles de notre histoire, au cours de laquelle la pandémie de COVID-19 vient perturber les programmes de vaccination et causer d'immenses dommages économiques dans le monde entier, cet engagement jouera un rôle vital pour soutenir les pays qui luttent pour prévenir la résurgence d'autres maladies mortelles évitables par la vaccination. » a déclaré Dr Ngozi Okonjo-Iweala, présidente du Conseil d'administration de Gavi.

La Fondation Gates s'engage également à verser 100 millions de dollars dans la nouvelle initiative de Gavi visant à acheter des vaccins contre le COVID-19 pour les pays à plus faible revenu grâce à un nouveau dispositif d'engagement de marché préalable pour le vaccin COVID-19. Ceci inclut 50 millions de dollars de financement supplémentaires annoncés aujourd'hui ainsi que l'engagement de 50 millions de dollars de la fondation annoncé lors de la Conférence internationale d'appel aux dons en mai. L'engagement d'aujourd'hui inclut également les 75 millions de dollars au Gavi Matching Fund annoncés en janvier 2020.

Des photos haute résolution et des séquences vidéo b-roll sont disponibles en téléchargement ici : http://gatesfoundation.isebox.net/bmgf_vaccines/gavi-replenishment-june-4-2020

À propos de la Fondation Bill & Melinda Gates

Portée par la conviction que toutes les vies ont la même valeur, la Fondation Bill & Melinda Gates s'efforce d'aider toutes les personnes à mener des vies saines et constructives. Dans les pays en développement, elle s'attache à améliorer la santé des populations afin de les aider à sortir de la faim et de l'extrême pauvreté. Aux États-Unis, la fondation veille à ce que tous, et en particulier les plus démunis, aient accès aux opportunités qui leur permettront de réussir à l'école et dans la vie. Basée à Seattle, dans l'État de Washington, la fondation est dirigée par son directeur général, Mark Suzman, et son co-président, William H. Gates Sr., sous la direction de Bill et Melinda Gates et de Warren Buffett.

Contact: [email protected]

Liens connexes

https://www.gatesfoundation.org/



SOURCE Bill & Melinda Gates Foundation