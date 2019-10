La « force de championne » de CIMC-TianDa a attiré l'attention lors de la première présentation des activités de la marque en matière de lutte contre les incendies et de secours dans le cadre d'une exposition internationale sur la protection contre les incendies

Selon l'organisateur, l'exposition avait été validée par le ministère de la Gestion des mesures d'urgence et le ministère du Commerce et était principalement organisée par l'Association chinoise de protection contre les incendies. Il s'agissait de la plus vaste édition depuis son lancement inaugural en 1986 et de la plus grande exposition internationale sur la protection contre les incendies organisée en Chine de par le nombre de pays (régions) et d'entreprises participants, son ampleur, son influence et son niveau technologique.

Une « force de championne » présentée lors de la plus grande exposition de protection contre les incendies au monde grâce à une gamme complète de produits

À cette exposition, CIMC-TianDa a présenté une vaste gamme de camions de pompiers issus de ses quatre filiales sur une surface d'exposition intérieure et extérieure de 4 228 mètres carrés et a participé à des échanges approfondis avec des pairs et des clients du monde entier sur divers sujets tels que la performance des produits, la technologie de production et le service après-vente. Les solutions complètes de protection contre les incendies et le réseau mondial de services après-vente de CIMC-TianDa sont devenus le centre d'attention de l'exposition et ont été hautement appréciés par des clients du monde entier.

Parmi les marques participantes de CIMC-TianDa, Albert Ziegler GmbH est une marque de camions de pompiers comptant plus de 127 ans d'histoire et dont les produits sont vendus dans plus de 100 pays et régions du monde. Elle détient la plus grande part de marché en Allemagne et a attiré de nombreux clients sur le salon grâce à ses principaux avantages techniques et à son design unique. Sichuan Chuanxiao, avec plus de 50 ans d'histoire, a toujours enregistré les ventes annuelles les plus importantes face à ses pairs sur le marché intérieur. Allied Best possède également un avantage concurrentiel national et une réputation dans divers domaines liés aux équipements de lutte contre les incendies.

Shanghai Jindun produit des camions de pompiers spéciaux haut de gamme et a décroché plus de 90 projets d'industrialisation de produits de haute technologie au niveau national. Ses produits de base, qui incluent des camions de stérilisation anti-chimiques et des camions multifonctions d'inspection chimique, ont été les premiers à arriver sur l'exposition et ont fait l'objet d'une attention internationale en raison de leurs performances produits de premier plan. Shenyang Jietong est le premier camion de pompiers à élévateur en Chine et possède une part de marché intérieur de plus de 50 %. CIMC Anfang fournit aux services d'incendie du pays des solutions globales complètes pour les casernes de pompiers.

À l'heure actuelle, la Chine est en train d'accélérer la mise au point de systèmes intelligents de lutte contre les incendies, dont un équipement de lutte contre les incendies intelligent et une couverture complète du réseau de lutte contre les incendies qui sont essentiels à l'amélioration des capacités de lutte contre les incendies du pays. C'est pour cela que CIMC a, durant ces dernières années, activement développé ses atouts dans le domaine de la fabrication modulaire de conteneurs et d'équipements de lutte contre les incendies et a créé CIMC Anfang, qui se concentre sur la construction de casernes de pompiers modulaires. CIMC-TianDa a aujourd'hui atteint un niveau élevé d'intellectualisation et de numérisation des produits pour camions de pompiers. Une plate-forme de l'Internet des Objets (IdO) intelligente auto-développée a notamment été lancée avec succès. Les services et les entreprises de lutte contre les incendies peuvent par ailleurs faire appel aux mégadonnées pour analyser et trier des informations précieuses afin de procéder à une gestion intelligente des camions de pompiers.

Zheng Zuhua, PDG de CIMC-TianDa, a déclaré : « La première participation globale de CIMC-TianDa et de ses marques subsidiaires à l'Exposition internationale de protection contre les incendies était d'une grande capitale. Premièrement, elles ont pu proposer une couverture de base satisfaisante à travers le pays, chaque filiale étant située dans le nord-est, l'est et le sud-ouest de la Chine. Deuxièmement, les produits présentés à l'exposition étaient dotés de la meilleure technologie et du meilleur savoir-faire au monde. Enfin, les clients internationaux qui connaissaient parfaitement les industries de la lutte contre les incendies dans le pays et à l'étranger ont été profondément impressionnés. Ces facteurs ont non seulement reflété le niveau de compétence des entreprises de lutte contre les incendies de CIMC, mais ont également témoigné du pouvoir des industries chinoises de lutte contre les incendies. »

CIMC vise un titre de « championne du monde » pour ses activités de lutte contre les incendies et de secours

« Lors de la plus grande exposition sur la protection contre les incendies au monde, CIMC-TianDa a présenté les progrès qu'elle a accomplis dans le secteur de la lutte contre les incendies au fil des années, ce qui constitue une étape importante pour son objectif consistant à devenir n°1 mondiale de l'industrie. Depuis son entrée dans le secteur, CIMC-TianDa nourrit l'ambition de devenir une championne de l'industrie mondiale de la lutte contre les incendies. », a déclaré Zheng Zuhua.

En 2013, CIMC a acquis la marque patrimoniale allemande Albert Ziegler GmbH afin de faire son entrée sur le marché de la lutte contre les incendies et des secours. Depuis lors, avec le soutien du groupe CIMC, Albert Ziegler GmbH a élargi sa portée mondiale et est devenue la marque la plus célèbre en Chine grâce à ses camions de pompiers importés haut de gamme. En l'espace de deux à trois ans, la société Albert Ziegler GmbH a transformé ses pertes en profits et a su garder le cap. L'acquisition et l'exploitation fructueuses de la société Albert Ziegler GmbH lui ont aussi bien ouvert les portes du secteur des équipements d'aéroport que celle des équipements de secours en milieu urbain.

En 2015, CIMC a échangé 40 % des actions d'Albert Ziegler GmbH contre 30 % des actions du groupe chinois Fire Safety Enterprise Group Limited (anciennement 0445.HK et ci-après dénommé « CFE ») et a spécifiquement positionné les activités de lutte contre les incendies et de secours en tant que principale activité de CIMC-TianDa. En 2018, CIMC a, à l'inverse, injecté les actifs de ses installations aéroportuaires au sein de CFE et en est devenu l'actionnaire majoritaire, puis l'a renommé « CIMC-TianDa ». CFE a été l'une des premières entreprises de camions de pompiers cotées en bourse. Ses marques Sichuan Chuanxiao et Allied Best sont toutes deux devenues célèbres et ont initié la mise en œuvre progressive de la structure stratégique des activités de lutte contre les incendies et de secours de CIMC.

Depuis cette époque, CIMC-TianDa a finalisé l'acquisition de Shanghai Jindun et de Shenyang Jietong en avril et juin 2019 respectivement. Suite à ces deux acquisitions, Shanghai Jindun, Shenyang Jietong et Sichuan Chuanxiao se sont réunis pour constituer un ensemble complet de régions du sud-ouest, du sud-est et du nord-est et ont ainsi étendu la couverture géographique à l'ensemble du pays. CIMC a ainsi franchi une nouvelle étape importante vers son objectif consistant à devenir une championne mondiale du secteur des camions de pompiers.

Une urbanisation continue qui élargira davantage le marché mondial de l'industrie liée aux incendies

Selon les dernières données publiées par le Bureau national des statistiques, à la fin de 2018, le taux d'urbanisation des résidents permanents en Chine atteignait 59,58%é Il reste cependant encore un écart important par rapport au taux d'urbanisation de 80 % dans les pays développés. En supposant que le taux d'urbanisation de la Chine atteigne 80 %, l'espace de développement est encore énorme.

De nombreux experts ont déclaré que la sécurité incendie est extrêmement importante car elle est étroitement liée à la vie et à la propriété des personnes. La Chine attache depuis longtemps une grande importance à la protection contre les incendies. Le taux d'urbanisation continue de croître, ce qui pousse de plus en plus le pays à améliorer de manière globale ses mesures préventives et réactives en cas de catastrophe. Par conséquent, les gouvernements locaux soutiennent davantage le secteur de la lutte contre les incendies. En outre, l'urbanisation continue a entraîné une augmentation significative de la demande de nouveaux camions de pompiers et d'équipements de lutte incendie neufs et de remplacement dans les entreprises de pétrochimie ainsi que dans les villes et villages.

En ce qui concerne le marché chinois de lutte contre les incendies, la pénurie de camions de pompiers demeure et atteint environ les 21 000 unités soit une valeur de marché de 21 milliards de yuans. Le fossé doit être comblé dans les années à venir conformément au plan national. Enfin, l'urbanisation s'accélère et impose de nouvelles exigences aux camions de pompiers et aux équipements connexes. Il est prévu que la demande de camions de pompiers atteindra 75 000 à 80 000 unités soit une valeur de 7,5 à 8 milliards de yuans.

En ce qui concerne le marché mondial, selon les statistiques incomplètes des institutions concernées, les ventes totales de camions de pompiers dans le monde s'élevaient à 21 000 unités, ce qui équivaut à environ 32 à 35 milliards de yuans en 2018. Les pays et régions dont les achats sont les plus importants sont les États-Unis, l'Allemagne, l'Arabie saoudite, la Chine et l'Autriche, et les plus grands marchés concernant un seul pays sont les États-Unis, la Chine et l'Allemagne. Parmi ces derniers, les deux tiers des camions de pompiers d'Amérique du Nord sont utilisés depuis plus de 10 ans et la valeur potentielle du marché de remplacement devrait dépasser les 8 milliards de yuans. Les investissements municipaux accumulés au fil des ans en Allemagne pourraient entraîner une accélération de la demande du marché dans les années à venir.

« À mesure que le processus d'urbanisation continue de s'accélérer, l'espace de marché de l'industrie mondiale de la lutte contre les incendies s'élargit, ce qui posera de solides fondations en termes de marché pour le titre de championne du monde convoité par CIMC-TianDa. », a déclaré Zheng Zuhua.

Accélérer l'intégration des ressources et ouvrir la voie à la championne de l'industrie

Le rapport intérimaire 2019 de CIMC-TianDa a montré que le chiffre d'affaires et le bénéfice net de l'activité de lutte contre les incendies et de secours ont doublé au premier semestre 2019 et que ses ventes sur le marché se classent au premier rang en Chine et au cinquième rang mondial. Il semblerait que compte tenu de la prospérité du marché des moteurs de pompiers aux niveaux national et mondial, les perspectives d'avenir des activités de lutte contre les incendies et de secours de CIMC-TianDa soient plutôt prometteuses.

Zheng Zuhua a déclaré lors de l'Expo que, grâce à une série de dispositions et d'intégration stratégiques, CIMC-TianDa dispose de plus de 10 bases de production dans le monde et d'un réseau mondial de vente et de service qui a transformé le paysage concurrentiel de l'industrie de la lutte contre les incendies en réunissant un groupe de produits de lutte contre les incendies à grande échelle et à couverture complète qui a jeté des bases solides pour la conquête du titre de championne du monde de l'industrie des camions de pompiers.

« Le titre de championne du monde sera une étape importante pour la branche de l'incendie dédiée aux camions de pompiers. Nous avons par conséquent créé le service incendie afin de renforcer davantage notre disposition stratégique et notre intégration des ressources. », a ajouté Zheng, « En outre, toutes les marques de lutte contre les incendies sous la houlette de CIMC-TianDa disposent de leurs propres atouts et de leur propre marché. Après avoir été intégrées au sein du système de gestion des opérations de CIMC-TianDa, les quatre filiales créeront une synergie dans les domaines des achats, des ventes, de la technologie des produits et de la recherche et du développement. Une coordination globale renforcera encore la compétitivité globale et contribuera à la réalisation de l'objectif stratégique de notre secteur de lutte contre les incendies. »

