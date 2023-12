La France est l'un des meilleurs pays au monde pour les opportunités technologiques, selon une nouvelle étude de Distrelec

LONDRES, 12 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Une nouvelle étude de Distrelec révèle que la France est l'un des pays qui offrent le plus d'opportunités dans le domaine de la technologie, à la fois de manière générale, mais également lorsqu'on examine spécifiquement les opportunités de formation dans le domaine de la technologie.

Cette nouvelle intervient alors que La French Tech vient de fêter son 10e anniversaire en octobre, la semaine anniversaire ayant pour but d'ouvrir les portes du secteur technologique à tous les curieux, et en particulier à la jeune génération.

Pour mieux comprendre l'état de l'enseignement technologique et les possibilités de carrière dans 38 pays de l'OCDE, Distrelec a analysé les politiques éducatives et les diverses possibilités de carrière afin de déterminer quels pays sont actuellement les meilleurs « Tech Teachers ».

En ce qui concerne les opportunités globales, la France se classe au 8e rang des pays de l'OCDE, et au 7e rang si l'on considère uniquement les opportunités en matière d'éducation technologique. Cela n'a rien d'étonnant puisque la France est en train de tracer la voie pour soutenir les esprits technologiques en herbe grâce à des initiatives comme le mouvement La French Tech. Depuis son lancement en 2013, on estime que 3 Français sur 5 utilisent chaque mois des solutions proposées par les start-ups de l'écosystème French Tech.

Selon l'étude de Distrelec, plus de la moitié (50,4 %) des Français âgés de 25 à 34 ans sont diplômés de l'enseignement supérieur et le pays compte actuellement 53 universités d'ingénierie ou de technologie.

Dans le cadre de l'analyse des classements technologiques du Global Skills Report de Coursera, les étudiants français ont obtenu un score de 88/100, ce qui permet à Distrelec de prendre en compte les compétences technologiques non techniques des étudiants français dans son analyse. La section technologique du rapport de Coursera examine spécifiquement les compétences des étudiants en informatique, en technologie de l'information et en mathématiques appliquées.

L'étude de Distrelec s'est également penchée sur le nombre d'opportunités d'emploi pour les Français dans le domaine de la technologie, et a révélé qu'il y a environ 32 emplois disponibles dans le domaine de la technologie pour 100 000 habitants. Si ce chiffre ne semble pas exceptionnel, le pays le moins bien noté dans ce domaine, la Grèce, n'avait que 0,82 emploi disponible pour 100 000 habitants.

De même, Distrelec a également étudié les salaires moyens des techniciens par rapport à la moyenne annuelle du pays et a constaté que les 10 % de développeurs de logiciels les mieux payés en France touchent environ 142,1 % de plus que la moyenne des Français.

Il est clair que les politiques gouvernementales et d'autres initiatives telles que La French Tech ouvrent la voie à des opportunités technologiques accessibles au plus grand nombre de Français possible.

En outre, l'enseignement des technologies étant une matière obligatoire dans les écoles françaises à partir de l'âge de 6 ans, il est clair que la France montre l'exemple et donne le ton aux autres pays de l'OCDE lorsqu'il s'agit de veiller à ce que les jeunes aient accès aux possibilités offertes par les technologies. Mais pour que la soif de technologie persiste pour les générations futures, les pionniers et les visionnaires de la technologie doivent continuer à ouvrir la voie aux jeunes talents.