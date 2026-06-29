La France se pare des couleurs de la K-culture : 36 000 visiteurs pour une édition réussie de la « K-EXPO France 2026 » organisée par la KOCCA

36 000 visiteurs en quatre jours, confirmant l'essor de la K-culture en Europe

575 rendez-vous d'affaires, 26 accords de coopération et plus de 52,1 millions de dollars de volume d'affaires générés

K-pop, K-beauty et K-food : un renforcement des échanges culturels à l'occasion du 140ᵉ anniversaire des relations diplomatiques entre la Corée et la France

PARIS, 29 juin 2026 /PRNewswire/ -- Organisé par le Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en partenariat avec l'Agence coréenne des contenus créatifs (KOCCA), la « K-EXPO France 2026 » s'est tenu du 16 au 19 juin à Paris, au Palais des Congrès et à l'hôtel Le Méridien Étoile.

Appendix 1. Photos of the B2C area at K-EXPO France 2026

Pendant quatre jours, l'événement a accueilli 36 000 visiteurs et permis la tenue de 575 rendez-vous d'affaires, la signature de 26 protocoles d'accord (MOU) ainsi qu'un volume total de négociations estimé à 52 108 428 dollars américains, consolidant ainsi les perspectives d'implantation des entreprises coréennes de contenus sur le marché européen.

L'exposition a réuni 74 entreprises coréennes issues des secteurs du contenu culturel, des technologies, de la beauté et de l'alimentation, à travers plusieurs espaces thématiques : K-IP Discovery, K-Tech Connect, K-Beauty Boutique et K-Food Market. Les visiteurs ont notamment pu bénéficier de consultations personnalisées en soins de la peau et tester des produits de beauté coréens, déguster des ramyeons et des tteokbokkis, ou encore découvrir des expériences immersives fondées sur les technologies d'intelligence artificielle et de réalité étendue (XR). Une séance de dédicaces du groupe 82MAJOR ainsi qu'un programme de Random Play Dance ont également suscité un vif engouement auprès des amateurs de K-pop.

Le concert « K-EXPO INKIGAYO in Paris », organisé le 17 juin, a rassemblé près de 3 500 spectateurs. Six artistes et groupes de K-pop se sont produits sur scène, dont Taemin (SHINee), Stella Jang, MONSTA X, 82MAJOR, NCT WISH et Hearts2Hearts, contribuant à renforcer les échanges culturels entre la Corée et la France dans le cadre du 140ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Sur le plan économique, les entreprises coréennes participantes ont mené 575 consultations commerciales avec des acheteurs européens et conclu 26 accords de coopération, pour un montant total de 52 108 428 dollars américains. Les discussions ont principalement porté sur le contenu utilisant l'intelligence artificielle, les séries en format court, les technologies de réalité augmentée (AR), ainsi que l'édition et les produits dérivés liés à la propriété intellectuelle (IP). Ces échanges ont permis de jeter les bases de nouvelles collaborations avec des partenaires établis en France, au Royaume-Uni et en Allemagne, ouvrant davantage de perspectives aux entreprises coréennes sur le marché européen.

« Cette édition de la K-EXPO France a permis de constater à la fois l'intérêt croissant des consommateurs européens pour le contenu coréen et la demande soutenue de coopération au sein des industries culturelles », a déclaré Kim Yun-jee, présidente de la KOCCA. « La KOCCA poursuivra ses efforts pour accompagner les entreprises coréennes dans leur développement international grâce à des dispositifs d'appui adaptés aux spécificités de chaque marché. »

La prochaine édition de la K-EXPO se tiendra en septembre à Mexico. La KOCCA entend poursuivre son soutien à l'internationalisation des entreprises coréennes de contenu en proposant des programmes adaptés aux caractéristiques et aux environnements industriels de chaque région.