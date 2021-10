La générosité et le temps capturés dans un Quatuor d'Extraits Exceptionnels d'Amouage

Renaud Salmon, Président-directeur de l'Expérience d'Amouage, a déclaré : « Les Extraits Exceptionnels d'Amouage sont nés de notre ambition de créer les meilleurs parfums que nous puissions offrir. Ils sont nés d'une expérience instinctive car, bien qu'Amouage ait créé des Extraits dans le passé, aucun d'entre eux n'avait été affiné à ce point et à ces concentrations, contenant entre 43 % et 56 % d'huiles pures. Ces Extraits Exceptionnels demandent à la fois humilité et patience. L'humilité face à une matière naturelle vivante, fruit du travail de la nature et de l'homme, sans garantie sur son évolution et son résultat. La patience est nécessaire pour réfléchir, vieillir et s'interroger, mélanger les composants, revenir en arrière et recommencer, choisir une meilleure voie ou attendre ces longues heures avant que les parfums ne voient la lumière du jour. Chaque Extrait Exceptionnel n'est publié que lorsque le parfumeur et moi-même considérons qu'il a atteint une fenêtre d'expression, nous racontant une histoire suffisamment nouvelle et passionnante pour être partagée avec les connaisseurs de parfums avertis. »

Les Extraits Exceptionnels d'Amouage sont le résultat d'une succession d'étapes de maturation qui définissent progressivement leur caractère exquis. Après cinq à dix semaines de maturation, les concentrés atteignent un premier plateau : ils sont prometteurs, complets et harmonieux. Tout est en place. C'est alors que l'alcool est soigneusement ajouté et que commence la lente étape de la Macération : inimitable et irréprochable, elle durera entre trois et seize semaines. Le contenu de chaque cuve est évalué chaque semaine, chaque observation étant soigneusement notée. Les parfums deviennent progressivement plus intenses, précis et vibrants, dynamisés par la transformation. Une véritable métamorphose : leur univers s'élargit où tous les composants sont complètement intégrés et les créations deviennent plus complexes que jamais.

Depuis près de 40 ans, Amouage s'est taillé une réputation enviable dans le cercle restreint des grandes Maisons de parfumerie haut de gamme à travers le monde. Cette reconnaissance est le fruit du dévouement inébranlable de la Maison à la parfumerie et d'un portefeuille convoité d'eaux de parfum de haute qualité contenant une proportion généreuse de 20 à 30 % d'huiles pures.

Honour 43 Woman (pour Femme)

Créé à l'origine comme une ode vénusienne au destin de Madame Butterfly, Honour Woman (pour Femme) (2011) est une consécration de la poésie, de la beauté et de la féminité. Une décennie plus tard, présenté dans une concentration de 43%, Honour 43 Woman (pour Femme) est l'interprétation élevée de la parfumeuse Alexandra Carlin du capiteux parfum floral blanc d'Amouage. Les fleurs blanches - jasmin, tubéreuse, gardénia, muguet - ont été soumises à un processus de vieillissement lent mais actif, ce qui permet à chaque note fragile de rester vivante et étonnamment jeune. Les quatre essences florales continuent d'évoluer et d'être magnifiées : âgées et plus riches, mais aussi plus énergiques. C'est le paradoxe déroutant de Honour 43 pour Femme et il rend l'expérience sensorielle totalement différente.

Epic 56 Woman (pour Femme)

Inspiré par les légendes de la Route de la Soie, Epic Woman (pour Femme) (2009) est le parfum ambré et épicé emblématique d'Amouage qui s'épanouit sous le crépuscule mystique qui s'étend entre la Chine et l'Arabie. Avec le très concentré Epic 56 Woman (pour Femme), la parfumeuse Cécile Zarokian démontre ses prouesses pour trouver le difficile mais merveilleux équilibre des extrêmes à un dosage élevé : 56 %. Après près de cinq mois de maturation, le piquant des épices reste ardent et vibrant alors qu'il rencontre une contrepartie ambrée plus profonde que jamais. Les deux extrêmes se rejoignent dans un crescendo spectaculaire, révélant un cœur de rose à facettes. Le froid vibrant rencontre la chaleur dorée. Déchiré entre ombre et lumière, Epic 56 Woman (pour Femme) est une synthèse de contradictions.

Reflection 45 Man (pour Homme)

Quintessence du raffinement masculin, Reflection Man (pour Homme) (2007) capture le pouvoir de séduction de la force intérieure d'un homme, exprimant une sophistication confiante et renforcée. Avec le temps et une concentration généreuse de 45 % d'huile de parfum, Reflection 45 Man (pour Homme) révèle un caractère affirmé, une complexité délicate et une élégance cristalline. Créé par le parfumeur Lucas Sieuzac, ce parfum boisé floral musqué, vieilli pendant quatre mois, présente une senteur élaborée tissée de fraîcheur et de floral. La composition juxtapose des notes aromatiques vives, des iris veloutées et des notes florales crémeuses à des couches sensuelles et enveloppantes de vétiver, de patchouli et de bois de santal, associées à des épices. Viril et étonnamment doux à la fois. Un classique moderne et luxueux.

Interlude 53 Man (pour Homme)

Explosion d'âme de baumes et d'épices, Interlude Man (pour Homme) (2012) est une sublime démonstration d'un moment d'harmonie au milieu du chaos. Au carrefour de la concentration extrême et du vieillissement prolongé, Interlude 53 Man (pour Homme) est la version extraite exceptionnelle de la création iconique du parfumeur Pierre Negrin. Formulé à un dosage de 53% et affiné pendant 6 mois, ce troisième lot révèle les facettes cachées et les profondeurs de sa forme originelle. Là où Interlude était un chaos coloré, la maturité de Interlude 53 Man (pour Homme) transmet une complétude et plus d'harmonie. Chaque lot de Interlude 53 Man (pour Homme) est toujours aussi légèrement différent : l'âme du lot n°3 révèle des notes subtiles de résines en fusion, comme du miel confit versé dans un flux tumultueux de bois sombres et fumés.

Disponibles en quantités limitées, les Extraits Exceptionnels sont présentés dans de luxueux flacons laqués de 100 ml ornés du sceau signature de la Maison « Gift of Kings » et peuvent être achetés dès aujourd'hui sur www.amouage.com , ou dans les boutiques et distributeurs Amouage du monde entier dès la fin octobre 2021.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1653080/Amouage_Exceptional_Extraits.jpg

Liens connexes

http://www.amouage.com



SOURCE Amouage