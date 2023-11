La grande braderie chez isinwheel à l'occasion du Black Friday : des offres imbattables sur les solutions de transport électrique

LONDRES, 17 novembre 2023 /PRNewswire/ -- À l'approche des fêtes de fin d'année, isinwheel, la marque de mobilité intelligente détenue et exploitée par X FUTURE INC, a le plaisir d'annoncer son prochain Black Friday. Du 17 au 27 novembre, les clients pourront profiter d'offres exclusives sur la gamme innovante de produits de mobilité intelligente d'isinwheel. Les promotions seront disponibles sur Amazon et sur la boutique officielle isinwheel.

isinwheel Black Friday Event

Pendant le Black Friday, les clients peuvent s'attendre à d'importantes remises sur les trottinette électrique, les vélos électriques et plus encore. Qu'il s'agisse de déplacements quotidiens ou d'aventures urbaines, isinwheel a la solution idéale pour répondre aux besoins de transport.

Voici quelques-uns de nos produits phares qui feront des cadeaux parfaits pour les fêtes de fin d'année :

Le trottinette électrique tout-terrain GT2 800W. Conçu pour des aventures, le GT2 offre des performances puissantes et une grande durabilité, vitesse max 45 km/h. Il est idéal pour les amateurs d'aventure qui cherchent à conquérir des pistes tout-terrain ou à parcourir sans effort les rues de la ville.

Trottinette électrique E9Max 500W équipée d'un moteur de 500 watts et de pneus de 8,5 pouces, cette trottinette offre une expérience de conduite rapide allant jusqu'à 31 km/h. C'est un choix parfait pour les navetteurs urbains ayant des besoins de kilométrage plus élevés.

Trottinette électrique S9pro 350W. Le S9Pro est un mélange parfait de puissance et de style, vitesse max 25 km/h. Il offre une conduite douce et confortable, ce qui en fait un choix idéal pour les navetteurs urbains et les jeunes adultes.

isinwheel s'engage à fournir des solutions de transport innovantes et durables. En choisissant isinwheel, les gens n'achètent pas seulement des produits de pointe, mais rejoignent également une communauté attachée aux options de mobilité intelligentes et respectueuses de l'environnement. N'oubliez pas d'inscrire dans votre agenda notre événement Black Friday et visitez isinwheel.fr pour découvrir les offres exclusives et les réductions disponibles.

À propos d'isinwheel :

Fondée en 2018, isinwheel, détenue et exploitée par X FUTURE INC., est une entreprise mondiale spécialisée dans la mobilité électrique pour le transport personnel. Avec un engagement constant à fournir des produits de mobilité sûrs, stables et fiables. Nous mettons également activement en pratique le concept de développement durable, avec la protection de l'environnement et la mode à cœur.

