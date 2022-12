La grande finale du concours des entrepreneurs stars de l'innovation de Nanshan 2022 prend fin à Shenzhen, en Chine

SHENZHEN, Chine, 16 décembre 2022 /PRNewswire/ -- La grande finale du concours des entrepreneurs stars de l'innovation de Nanshan 2022, intitulée « Rassembler les stars de l'entrepreneuriat pour créer un avenir meilleur », s'est terminée le 12 décembre. Au total, 12 projets, dont six émanant du groupe de scale-ups et six du groupe des startups ont été récompensés.

Plus de 600 projets de six secteurs ont participé au concours cette année, et 20 d'entre eux sont arrivés en finale après trois séries d'épreuves hautement compétitives. Les premier, deuxième et troisième prix du groupe des startups ont été attribués à « la nouvelle génération de terminaux phasarray pour les communications par satellite », « la R&D et l'industrialisation du logiciel de simulation industrielle maison », et quatre autres projets. Les lauréats du prix du groupe des scale-ups étaient « PhiGent Robotics - la prochaine génération de solutions de conduite autonome axée sur le 100 % 3D », « le piano portable intelligent Popupiano », et quatre autres projets.

Offrant des prix s'élevant à un montant total d'environ 9 millions de yuans, ce concours a mis en évidence le développement des industries stratégiques émergentes « 20+8 » et les futurs pôles industriels de Shenzhen, et a ciblé six secteurs clés stimulés par le concours international de l'innovation et de l'entrepreneuriat de Chine (Shenzhen). Après le concours, les participants bénéficieront de mesures de soutien et de services complets pour les aider à développer leurs entreprises. Ce soutien prendra la forme de financement de startups, d'indemnités, d'accord de priorité pour rejoindre MakerSpace à des coûts moins élevés, de priorité pour les candidatures au logement ou de subventions de location pour les talents (réservé aux équipes gagnantes qualifiées), etc.

Depuis son lancement en 2008, le concours des entrepreneurs stars de l'innovation de Nanshan s'est tenu pendant 15 années consécutives. Au cours de ces années, plus de 20 000 projets d'entrepreneuriat ont été inscrits au concours, 4 000 d'entre eux venaient de l'étranger, et 707 ont été récompensés. Dix sociétés cotées, huit PME de niveau national spécialisées et sophistiquées (« petits géants »), et un certain nombre d'entreprises exceptionnelles ont émergé du concours, parmi lesquelles Orbbec, Appotronics, RoboSense, et d'autres. Il est devenu un véritable pont entre les entreprises et des ressources essentielles telles que le capital, le talent et les industries. Il a également constitué un levier pour promouvoir l'innovation des services gouvernementaux et de l'entrepreneuriat et est devenu un événement phare de l'innovation et de l'entrepreneuriat du district de Nanshan.

