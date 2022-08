La Journée de Sanya à l'exposition de Hainan met en avant les marques de créateurs de boutiques et ouvre une nouvelle approche de la découverte de Sanya

HAIKOU, Chine, 31 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Alors que la deuxième Exposition internationale des produits de consommation de Chine (« CICPE » ou « Hainan Expo ») accueille 2 800 marques de boutiques provenant de 61 pays et régions, Sanya, la station balnéaire populaire située à l'extrémité sud de l'île de Hainan, a présenté les possibilités et le potentiel de la ville en tant que destination touristique combinée à des éléments de mode par le biais de sa journée thématique le 28 juillet lors de la plus grande exposition de boutiques de produits de consommation de la région Asie-Pacifique.

China International Consumer Products Expo Fashion Week

La Journée de Sanya a été organisée par le Bureau provincial du développement économique international de Hainan (Hainan IEDB) et co-organisée par le Conseil de promotion du tourisme de Sanya (STPB). Elle visait à cultiver de nouvelles entreprises et à promouvoir l'échange culturel pour la consommation touristique tout en encourageant les partenaires internationaux à explorer le potentiel de cette destination « tourisme + culture » en Chine.

Un défilé de mode fait découvrir les marques de créateurs de Hong Kong à une destination touristique de premier ordre

Hainan Expo offre des opportunités commerciales illimitées aux marques internationales pour explorer le marché chinois, tout en présentant les produits chinois à la mode aux consommateurs du monde entier. L'événement de la Journée de Sanya, qui était une partie importante de la semaine de la mode de Hainan Expo, a présenté trois premiers défilés de boutiques de Hong Kong et de marques pionnières, notamment Ribyeung, BronzeLucia et KINGWEN, avec des éléments couvrant les loisirs, les vacances, la jeunesse et la nature.

La coopération avec les créateurs de Hong Kong fait écho à l'engagement de Sanya de développer cette activité et d'établir un mécanisme de collaboration à long terme avec des marques internationales haut de gamme et émergentes, avec l'ambition d'offrir aux voyageurs de nouvelles expériences en matière de mode.

Tout en promouvant Sanya comme une option touristique à la mode et branchée, le spectacle a également présenté Sanya comme une destination internationale ouverte et diversifiée et a appelé à une coopération mutuelle avec Hong Kong et la communauté internationale.

La mode, une nouvelle approche pour découvrir le meilleur de Sanya

Lors de l'événement, la STPB et l'IEDB de Hainan ont signé un accord de coopération stratégique dans le secteur de la mode, en s'appuyant sur les ressources pour lancer des marques et introduire le cluster de la mode à Sanya. Les signatures permettront d'explorer les opportunités du marché touristique de Sanya et les possibilités de développement futur en soutenant les débuts de marques et les événements de créateurs, ainsi que le lancement de conférences et d'expositions de premier ordre.

Destination touristique de renommée internationale, Sanya est sans aucun doute le meilleur moyen pour les marques de pénétrer le marché chinois, compte tenu de sa clientèle diversifiée. C'est également une option idéale pour les voyageurs qui souhaitent ajouter des expériences liées à la mode à leurs voyages d'affaires ou de loisirs, car Sanya ne cesse d'améliorer sa compétitivité dans le contexte de la politique intégrée de port de libre-échange et de la popularité des scénarios de consommation touristique et de loisirs.

« Sanya s'est engagée à développer des partenariats et à enrichir son offre pour répondre aux demandes des différents visiteurs. L'idée de réaliser une coopération gagnant-gagnant et d'approfondir les échanges mutuels est l'intention initiale de notre participation à l'Expo de Hainan, car nous espérons étendre davantage les possibilités de Sanya », a déclaré Albert Yip, directeur général de la STPB. « En nous appuyant sur le développement de la grande zone de la baie de Guangdong-Hong Kong-Macao et du port de libre-échange de Hainan, et en prenant la deuxième Hainan Expo comme une opportunité, nous aimerions lancer une invitation aux visiteurs de Hong Kong et d'autres endroits dans le monde à explorer l'énorme potentiel de Sanya, à profiter de l'expérience unique ici avec un goût à la mode. »

