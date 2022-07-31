В День города Санья на выставке Hainan Expo были представлены дизайнерские бренды в качестве нового подхода к раскрытию потенциала Саньи

ХАЙКОУ (Китай), 31 июля 2022 г. /PRNewswire/ - В рамках второй Китайской международной выставки потребительских товаров (CICPE или Hainan Expo), в которой принимают участие 2800 брендов бутиков из 61 страны и региона, Санья, популярный курортный город на южной оконечности острова Хайнань, продемонстрировал свои возможности и потенциал как туристического направления в сочетании с модными элементами в рамках тематического дня города, прошедшего 28 июля на крупнейшей выставке потребительских бутиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

China International Consumer Products Expo Fashion Week

День Саньи был организован Бюро международного экономического развития провинции Хайнань (Hainan IEDB) совместно с Советом по развитию туризма Саньи (STPB). Целью проекта является поддержка новых предприятий и стимулирование культурного обмена для роста потребления туристических услуг, а также приглашение международных партнеров к изучению потенциала направления «туризм + культура» в Китае.

Показ мод гонконгских дизайнеров в популярном туристическом городе

Выставка Hainan Expo дает международным брендам неограниченные деловые возможности для изучения китайского рынка и представляет покупателям по всему миру модную китайскую продукцию. В рамках тематического дня города Санья, который был важной частью Недели моды на выставке Hainan Expo, прошло три дебютных шоу гонконгского бутика и новаторских дизайнерских брендов, таких как Ribyeung, BronzeLucia и KINGWEN, на темы досуга, отдыха, молодежи и природы.

Сотрудничество с гонконгскими дизайнерами подтверждает стремление Саньи к развитию модной отрасли и созданию долгосрочного механизма сотрудничества с наиболее известными, а также новыми международными брендами с целью предоставления туристам больше услуг в области моды.

Представив Санью в качестве модного и прогрессивного туристического направления, это шоу также показало разнообразие Саньи, открытость города для международного туризма и его готовность к взаимному сотрудничеству с Гонконгом и международным сообществом.

Мода как новый ключ к открытию Саньи

На этом мероприятии STPB и Hainan IEDB подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в отрасли моды и предоставлении ресурсов для приглашения новых брендов и развития кластера моды в Санье. Соглашение поможет изучить возможности туристического рынка Саньи и перспективы развития в плане поддержки будущих мероприятий по продвижению брендов и дизайнерских проектов, а также проведения конференций и выставок премиум-класса.

Санья, город со всемирно известной туристической сценой, несомненно, является лучшим местом для выхода брендов на китайский рынок с учетом его разнообразной клиентской базы. Кроме того, это идеальный вариант для путешественников, которые хотели бы узнать больше о моде во время своих деловых поездок или отдыха, поскольку конкурентоспособность Саньи продолжает расти благодаря комплексной политике свободной торговли в порту и популярности туризма и отдыха среди потребителей.

«Санья стремится развивать партнерские отношения и расширять свой спектр услуг для удовлетворения потребностей различных посетителей. Стремление к взаимовыгодному сотрудничеству и углублению взаимного обмена является главной целью нашего участия в Hainan Expo, и мы надеемся таким образом расширить возможности Саньи», — заявил генеральный директор STPB Альберт Ип (Albert Yip). «С учетом развития региона Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао и порта свободной торговли Хайнань и возможностей, которые открывает вторая выставка Hainan Expo, мы хотели бы пригласить гостей из Гонконга и других мест по всему миру познакомиться с огромным потенциалом Саньи, чтобы получить здесь уникальные впечатления с модным оттенком».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1869243/China_International_Consumer_Products_Expo_Fashion_Week.jpg

SOURCE Sanya Tourism Promotion Board