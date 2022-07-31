В День города Санья на выставке Hainan Expo были представлены дизайнерские бренды

Информация предоставлена

Sanya Tourism Promotion Board

31 июл, 2022, 23:45 BST

В День города Санья на выставке Hainan Expo были представлены дизайнерские бренды в качестве нового подхода к раскрытию потенциала Саньи

ХАЙКОУ (Китай), 31 июля 2022 г. /PRNewswire/ - В рамках второй Китайской международной выставки потребительских товаров (CICPE или Hainan Expo), в которой принимают участие 2800 брендов бутиков из 61 страны и региона, Санья, популярный курортный город на южной оконечности острова Хайнань, продемонстрировал свои возможности и потенциал как туристического направления в сочетании с модными элементами в рамках тематического дня города, прошедшего 28 июля на крупнейшей выставке потребительских бутиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Continue Reading
China International Consumer Products Expo Fashion Week
China International Consumer Products Expo Fashion Week

День Саньи был организован Бюро международного экономического развития провинции Хайнань (Hainan IEDB) совместно с Советом по развитию туризма Саньи (STPB). Целью проекта является поддержка новых предприятий и стимулирование культурного обмена для роста потребления туристических услуг, а также приглашение международных партнеров к изучению потенциала направления «туризм + культура» в Китае.

Показ мод гонконгских дизайнеров в популярном туристическом городе 

Выставка Hainan Expo дает международным брендам неограниченные деловые возможности для изучения китайского рынка и представляет покупателям по всему миру модную китайскую продукцию. В рамках тематического дня города Санья, который был важной частью Недели моды на выставке Hainan Expo, прошло три дебютных шоу гонконгского бутика и новаторских дизайнерских брендов, таких как Ribyeung, BronzeLucia и KINGWEN, на темы досуга, отдыха, молодежи и природы.

Сотрудничество с гонконгскими дизайнерами подтверждает стремление Саньи к развитию модной отрасли и созданию долгосрочного механизма сотрудничества с наиболее известными, а также новыми международными брендами с целью предоставления туристам больше услуг в области моды.

Представив Санью в качестве модного и прогрессивного туристического направления, это шоу также показало разнообразие Саньи, открытость города для международного туризма и его готовность к взаимному сотрудничеству с Гонконгом и международным сообществом.

Мода как новый ключ к открытию Саньи

На этом мероприятии STPB и Hainan IEDB подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в отрасли моды и предоставлении ресурсов для приглашения новых брендов и развития кластера моды в Санье. Соглашение поможет изучить возможности туристического рынка Саньи и перспективы развития в плане поддержки будущих мероприятий по продвижению брендов и дизайнерских проектов, а также проведения конференций и выставок премиум-класса.

Санья, город со всемирно известной туристической сценой, несомненно, является лучшим местом для выхода брендов на китайский рынок с учетом его разнообразной клиентской базы. Кроме того, это идеальный вариант для путешественников, которые хотели бы узнать больше о моде во время своих деловых поездок или отдыха, поскольку конкурентоспособность Саньи продолжает расти благодаря комплексной политике свободной торговли в порту и популярности туризма и отдыха среди потребителей.

«Санья стремится развивать партнерские отношения и расширять свой спектр услуг для удовлетворения потребностей различных посетителей. Стремление к взаимовыгодному сотрудничеству и углублению взаимного обмена является главной целью нашего участия в Hainan Expo, и мы надеемся таким образом расширить возможности Саньи», — заявил генеральный директор STPB Альберт Ип (Albert Yip). «С учетом развития региона Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао и порта свободной торговли Хайнань и возможностей, которые открывает вторая выставка Hainan Expo, мы хотели бы пригласить гостей из Гонконга и других мест по всему миру познакомиться с огромным потенциалом Саньи, чтобы получить здесь уникальные впечатления с модным оттенком».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1869243/China_International_Consumer_Products_Expo_Fashion_Week.jpg

SOURCE Sanya Tourism Promotion Board