La K-Food Fair Paris 2023 organisée par aT au Louvre rencontre un succès fou et aiguise les appétits parisiens

Seoul, South Korea, 12 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Le ministère Sud-coréen de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales et la Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT) ont annoncé que l'événement 'K-FOOD FAIR PARIS 2023' s'est tenu avec succès les 30 juin et 1er juillet aux Salles du Carrousel du Louvre à Paris (France).

L'évènement a suscité un grand intérêt avec des inscriptions aux activités complètes plus d'un mois en avance et la présence de plus de 4100 visiteurs sur deux jours, preuve de son succès auprès du grand public.

K-FOOD FAIR PARIS 2023 K-Food talk

Lors de cette édition le ministre sud-coréen de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales a créé l'évènement en participant en personne à un débat en compagnie de célèbres youtubeurs français sur le thème de l'harmonie entre gastronomie coréenne et française. Les aliments traditionnels coréens tels que le kimchi ou le makgeolli ont notamment été mis en avant.

L'occasion était également donnée au public de découvrir à l'entrée de l'évènement une exposition présentant la K-Food dans toute sa variété : de ses aspects les plus traditionnels (sauces et alcools traditionnels, kimchis, ginsengs…) jusqu'à son expression actuelle rendue populaire par les dramas et même les produits du futur développés par la K-Food Tech.

De nombreuses activités étaient également proposées au public au cours de la visite, allant de stands de jeux traditionnels coréens : Jegichagi, Ttakjjigi et Tuho… jusqu'à des ateliers d'initiation à l'artisanat traditionnel : fabrication de pochettes en forme de hanbok ou décoration d'objets en nacre, suscitant éclats de rire et captivant l'attention des visiteurs.

Divers ateliers de cuisine permettant notamment de fabriquer son kimchi ou d'apprendre à utiliser sauces et pâtes de soja fermentées, mais aussi animations de découverte de la culture coréenne : cours de Taekwondo et de K-POP Cover Dance ont également rencontrés un grand succès avec des pré-inscriptions complètes très rapidement.

Lors de cet évènement le Ministère Sud-Coréen de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales et la Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation ont réaffirmé, au vu de l'enthousiasme pour la gastronomie coréenne ressentie en France, leur volonté de poursuivre leurs efforts visant à développer la popularité de la K-Food et les exportations agro-alimentaires coréennes sur les marchés européens, notamment en encourageant les entreprises d'export et via la publicité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2151282/image.jpg

SOURCE Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT)