La Ligue Nationale du Rugby (LNR) marque des points grâce à l'automatisation des processus d'Appian

"Nous avons choisi la plateforme Appian parce qu'elle est capable de nous aider à surmonter nos défis les jours de match. Avec Solypse, nous avons construit une application agile d'automatisation des processus qui inclut une vue à 360 degrés de nos données, ce qui nous aide à optimiser la gestion et la maintenance de l'organisation des matchs de rugby", a affirmé Olivier Hommey, responsable du développement logiciel à la LNR .

L'application, appelée ELLIS, porte le nom de l'inventeur du rugby William Webb Ellis. Elle prend en charge 160 utilisateurs et gère 450 matchs par an, 60 étapes de compétition et plus de 4 000 synchronisations quotidiennes de contacts. Elle apporte des améliorations significatives dans la visibilité des processus et des données, elle offre une meilleure expérience utilisateur grâce à des interfaces personnalisables, ainsi qu'une compatibilité mobile pour la saisie des formulaires. De plus, elle permet de gagner du temps grâce à la gestion des flux de travail et des tâches, une intégration des données avec les systèmes existants, et la génération automatique de PDF.

"Ce fut un privilège de s'associer à la Ligue Nationale du Rugby pour moderniser et fournir une automatisation des processus de bout en bout avec une vitesse de low-code sur la plateforme Appian", a commenté Fabien Bouquignaud, PDG et fondateur chez Solypse . "Nous sommes fiers d'avoir fourni un retour sur investissement significatif en termes de qualité de service pour l'utilisateur, ainsi que de la robustesse, de la disponibilité, de l'agilité et de la fiabilité."

En 2021, LNR et Solypse avaient déjà créé l'appli Zeta en seulement un mois. Zeta a intégré diverses données provenant des matchs saisonniers, de la gestion des équipes, des cycles de vie des jeux et des feuilles de match sur la plateforme Appian. Son interface utilisateur permet également de saisir les données des matchs en un seul clic et en temps réel, de calculer les scores et les classements, et de partager les feuilles de match n'importe où.

Suite au succès de ce premier projet, la LNR a décidé de s'appuyer sur Appian pour gérer les deux plus grandes compétitions de rugby en France, le TOP 14 et la PRO D2. La LNR souhaitait également améliorer les processus organisationnels des trois ligues professionnelles afin de fournir aux nombreuses parties concernées un service de haute qualité comprenant une solution cloud d'entreprise, une sécurité des données et une certification élevée, de même que des fonctionnalités qu'une équipe réduite pourrait facilement mettre à jour et entretenir.

"Nous sommes fiers de fournir la plateforme technologique qui répond à la vision de la Ligue Nationale du Rugby avec une solution de conformité réglementaire qui répond à leurs défis professionnels", a souligné Frédéric Godde, vice-président régional d'Appian France. "Ce projet démontre la puissance de l'automatisation des processus de bout en bout qui permet de simplifier la gestion des flux de travail de conformité nombreux et complexes afin de gagner en valeur professionnelle. Les équipes ont atteint l'excellence grâce au partenariat et à la haute performance, tout comme au rugby."

Appian France a récemment remporté le Grand Prix du Jury DIMS 2023 de l'IMA (Innovation Makers Alliance) récompensant l'excellence de performance de projets d'innovation technologique et/ou numérique de l'entreprise.

Veuillez consulter l'étude de cas de la LNR et la vidéo sur la façon dont la LNR a optimisé ses processus organisationnels à l'aide d'Appian.

À propos d'Appian

Appian est un éditeur de logiciels spécialisé dans l'automatisation des processus métiers. La Appian AI-Powered Process Platform comprend tout ce dont vous avez besoin pour concevoir, automatiser et optimiser les processus, même les plus complexes, de la première à la dernière étape. Les organisations les plus innovantes au monde font confiance à Appian pour améliorer leur workflows, unifier les données et optimiser les opérations, ce qui favorise la croissance et améliore les expériences client. Pour plus d'informations, visitez appian.fr . [Nasdaq: APPN]

Suivez Appian France : Twitter , LinkedIn .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2141331/LNR2016logo_svg.jpg

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=0N_Fde3LBw0

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2141005/6007487_LNR_quote_card_1200x628px_FR.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1488235/Appian_Logo.jpg

SOURCE Appian