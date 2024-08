LA MARQUE DE BOISSONS FONCTIONNELLES NEXBA OUVRE LA POSSIBILITÉ D'INVESTIR DANS SON EXPANSION MONDIALE

Nexba lance un appel aux investisseurs pour qu'ils détiennent une part de l'une des marques de kombucha les plus vendues au Royaume-Uni, dont la mission est de débarrasser le monde du sucre et des ingrédients artificiels.

PARIS, 19 août 2024 /PRNewswire/ -- Après un crowdfunding réussi en Australie en juin, qui a permis de récolter 0,7 million de dollars australiens, la marque de boissons fonctionnelles Nexba, qui connaît une croissance rapide, se développe rapidement sur un marché mondial de 300 milliards de dollars australiens. Fondée en 2010 en Australie, Nexba s'est donné pour mission de débarrasser le monde du sucre et des ingrédients artificiels, après avoir éliminé plus de 7 milliards de grammes de sucre des régimes alimentaires dans le monde*. La marque appelle maintenant les consommateurs à investir dans son expansion mondiale et à aider Nexba à poursuivre sa mission de leader dans le domaine des boissons bonnes pour l'intestin, fonctionnelles et naturellement dépourvues de sucre. La nouvelle campagne de financement vise à lever entre 775 000 et 1 million de livres sterling (1,5 à 2 millions de dollars australiens), par l'intermédiaire de Crowdcube, afin d'accélérer l'expansion internationale.

Invest in one of the best-selling kombucha brands in the UK

Fidèle à sa mission, Nexba est devenue Goodness Group Global en 2023 dans le but de construire la première plateforme de marques meilleures pour la santé, aujourd'hui accessible à 250 millions de clients sur 15 marchés mondiaux. Dans le cadre de cette expansion, la société a lancé de nouveaux produits et de nouvelles marques en Australie, notamment Nexba Better Soda et PACE, une boisson d'hydratation rapide sans sucre créée en partenariat avec Pat Cummins, capitaine de cricket australien et superstar de l'IPL.

Nexba et PACE générant déjà des ventes de plus de 12,5 millions de livres sterling par an (exercice 24), le moment est venu d'investir dans des marques qui font du bien et qui ont bon goût.

Dave Wallwork, directeur général international, a déclaré : "Nexba et PACE sont des marques fortes, qui répondent à des tendances en forte croissance et dont les produits sont parmi les plus vendus. En investissant dans la production locale et durable, je nous vois nous développer rapidement avec des produits qui sont bons pour vous et pour la planète".

Rejoignez Nexba et Goodness Group Global dans leur mission de leader du mouvement fonctionnel et naturellement sans sucre ici.

*selon les calculs de Nexbas

Avertissement : N'investissez pas si vous n'êtes pas prêt à perdre tout l'argent investi. Il s'agit d'un investissement à haut risque.

