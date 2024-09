La marque de luxe suisse HEIGS lance sa campagne d'hiver dans les alpes du Valais sur un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO

La campagne intitulée « CODE SWISS » est une métaphore de la philosophie de la marque.

BERN, Suisse, 18 septembre 2024 /PRNewswire/ -- HEIGS - Heidi goes Safari - est une marque de luxe suisse fondée en 2021, spécialisée dans les sacs à main et les accessoires méticuleusement fabriqués.

Née au cœur des Alpes suisses, HEIGS incarne l'esprit de l'environnement alpin, où l'artisanat est non seulement une compétence, mais bien un mode de vie transmis de génération en génération.

Heigs fall/winter 24 campaign: ''CODE SWISS''

La marque allie avec soin le design artisanal suisse et le savoir-faire français pour créer une collection raffinée et sophistiquée, qui comprend trois modèles intemporels et polyvalents fabriqués sur commande : « En Suisse », « A Zurich » et le tout nouveau « Petit Suisse ».

Les sacs HEIGS sont tous fabriqués sur commande et à la main par un seul artisan en France. Le modèle phare permet même d'échanger les doublures afin de vous donner la possibilité de les personnaliser.

Pour sa campagne d'automne 24, HEIGS à choisi de mettre l'accent sur son héritage.

Si la Safari de HEIGS commence en Suisse, l'objectif est d'étendre sa catégorie de produits à toutes les villes favorites dans le monde entier.

Dans le courant de l'année, HEIGS lancera sa première collection de vêtements d'extérieur faits à la main, en se concentrant toujours sur la création de « pièces emblématiques » uniques.

