La marque de mode globale DeFacto compte croître sur le marché européen avec son modèle de franchisage de nouvelle génération

HAMBOURG, Allemagne, 29 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La marque de mode globale DeFacto distribue ses articles via 500 magasins et les canaux de l'e-commerce aux fans de la mode dans 93 pays sur cinq continents. Serdar Ersoy, general manager de DeFacto Alternative Sales Channels & Business Development, qui a participé au salon MAPIC, a déclaré: « Forts d'une croissance rapide en Europe, nous étions présents avec succès en moins de deux ans dans douze pays européens. Par le biais du modèle de franchisage de nouvelle génération que nous avons mis au point, nous déterminons une nouvelle stratégie avec nos partenaires en affaires, du processus du projet jusqu'à la vente. Ce faisant, nous renforçons la présence de nos commerces et de nos partenaires. Notre objectif étant de croître de 300% en trois ans. » D'ici 2027, DeFacto projette en outre d'être présente dans 180 pays du monde entier.

Modèle de franchisage de nouvelle génération : gestion end-to-end du processus, du projet au point de vente

DeFacto, dont le siège est en Türkiye, adopte une nouvelle stratégie en corrélation avec ses objectifs en matière de mondialisation et sa vision « Accessible Fashion ». Serdar Ersoy, general manager de DeFacto Alternative Sales Channels & Business Development, l'a présentée à un large public dans le cadre du salon MAPIC à Cannes, qui se tiendra du 29 novembre au 1er décembre 2022. Il a déclaré que la société compte croître sur le marché européen par le biais du franchisage et a expliqué le modèle de franchisage de nouvelle génération élaboré par Defacto :

« Nous doublons actuellement notre taux de croissance à l'échelle mondiale tant avec nos propres investissements qu'avec nos franchisés. Au sein de DeFacto, l'expansion et le franchisage fonctionnent tels une société indépendante déployant sa propre dynamique. DeFacto favorisant le modèle d'affaires corporate base, nous avons développé un modèle de franchisage de nouvelle génération au lieu du modèle du commerce de gros habituel dans le monde entier. La principale caractéristique de ce modèle, qui distingue DeFacto des autres acteurs du secteur, est l'intégration sans faille de ce canal commercial dans nos autres canaux. Nous gérons tous les processus selon le principe de l'operational excellence à 360°, afin que le choix des franchisés dans tous les pays garantisse le niveau de service habituel. Nous n'assurons pas notre activité de franchisage séparément de nos propres affaires. Nous participons en effet à toutes les étapes, depuis la recherche d'un site pour le commerce en passant par la construction, le choix des produits, la planification et la tarification jusqu'à la structure pour déterminer l'efficacité de l'exploitation. Les progrès, nous les réalisons avec nos partenaires. Nous nous efforçons de faire travailler tous nos franchisés en harmonie avec l'ADN de notre marque. Notre priorité absolue étant que nos partenaires croissent rapidement, de manière profitable et fiable. »

« Nous voulons élargir notre canal de franchisage de 300% en trois ans. »

Serdar Ersoy a souligné que lors du choix des franchisés le critère déterminant, hormis l'expérience et la compétence, est que les partenaires partagent la vision de DeFacto.

« Nous offrons à nos franchisés une expérience clé en main du commerce de détail. Nous cherchons à coopérer avec un partenaire ayant une vision et disposant des bases financières et commerciales nécessaires. Nous participons activement à tous les processus de préparation du point de vente, depuis le choix du site jusqu'au déroulement du projet et de la construction. En matière de produits, nous offrons notre soutien opérationnel allant des produits à expédier aux prix de vente fixés pour les produits. Cette vision doit nous permettre d'agrandir notre canal de franchisage de 300% en trois ans.

DeFacto, une société technologique et une marque de mode



DeFacto renforce son infrastructure omnichannel et met au point avec DeFacto Technology et son équipe de développeurs, constituée de plus de 300 collaborateurs, des logiciels leaders en matière de transformation du secteur du commerce de détail. Serdar Ersoy a précisé que DeFacto est une marque misant non seulement sur la mode mais proposant aussi la technologie correspondante : « Nos investissements dans des solutions techniques rendent les achats de nos clients de plus en plus rapides et simples. Nous partageons les techniques que nous avons élaborées tant au sein de notre propre organisation qu'avec nos partenaires franchisés. La plus importante de ces solutions est l'application DFPOS. Elle réduit par exemple les files devant les caisses en offrant la possibilité de payer à n'importe quel endroit du commerce. DFPOS, le projet « Android POS », un des premiers utilisés dans la branche du commerce de détail, facilite les achats pour les clients. Sa mobilité à chaque endroit du magasin permet le paiement et le retour de marchandises inter-canaux à chaque point du commerce. »

A propos de DeFacto:



Fondée en 2005, DeFacto poursuit ses activités avec la vision de devenir une marque de mode mondiale. DeFacto est présent dans 93 pays avec plus de 500 magasins et plateformes en ligne. DeFacto, qui s'est transformée en une marque qui produit non seulement de la mode mais aussi de la technologie, construit l'infrastructure des technologies omnicanales avec son équipe de développeurs de plus de 300 personnes. Après avoir créé le Smart Store en 2019 et apporté quelque chose de nouveau au monde, l'entreprise a lancé le concept de DeFacto Fijital Store qui est le résultat de la stratégie de digitalisation qui offre à la fois une expérience de vente physique et numérique. Agissant en accord avec les demandes et les attentes des consommateurs, la marque a introduit les sous-marque DeFacto COOOL, DeFacto FİT, DeFacto Modest, DeFacto LIFE, DF Plus et Fall in Love auprès des clients du monde entier. En outre, en tant que signataire du Pacte mondial et des principes d'autonomisation des femmes (WEP) des Nations unies et membre de l'initiative Better Cotton, elle est déterminée à respecter ses engagements sociaux et environnementaux. En 2022, la marque a partagé son 6e rapport de développement durable avec le public.

