La marca global de moda DeFacto aspira a crecer en el mercado europeo con su modelo de franquicia de nueva generación

HAMBURGO, Alemania, 29 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- La marca global de moda DeFacto ofrece sus productos a los entusiastas de la moda en 93 países de los 5 continentes a través de sus 500 tiendas y canales de comercio electrónico. Serdar Ersoy, Director General de DeFacto Alternative Sales Channels & Business Development, que participó en la feria MAPIC, dijo lo siguiente: «Hemos experimentado un rápido crecimiento en Europa y hemos estado presentes con éxito en 12 países europeos en dos años. Con el modelo de franquicia de nueva generación que hemos desarrollado, estamos planteando una nueva estrategia junto con nuestros socios comerciales desde el proceso de proyecto hasta la venta y el fortalecimiento de la presencia de nuestras tiendas y socios comerciales. De este modo, aspiramos a crecer un 300% en tres años». Además, DeFacto planea estar presente en 180 países de todo el mundo en 2027.

Modelo de franquicia de nueva generación: en la gestión integral desde el proceso del proyecto hasta el punto de venta

DeFacto, con sede en Turquía, lanza una nueva estrategia en línea con sus objetivos de globalización y su visión de "Moda Accesible". Serdar Ersoy, director general de DeFacto Alternative Sales Channels & Business Development, lo presentó a un público más amplio durante la feria MAPIC de Cannes, que tendrá lugar del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2022. Explicó que la empresa busca crecer en el mercado europeo con el sistema de franquicias y explicó el modelo de franquicia de nueva generación desarrollado por DeFacto de la siguiente manera:

«Como DeFacto, actualmente estamos duplicando nuestra tasa de crecimiento a nivel mundial, tanto con nuestras propias inversiones como con nuestros socios de franquicia. La expansión y la franquicia en DeFacto funcionan como un negocio independiente que tiene su propia dinámica. Como DeFacto favorece el modelo de negocio de base corporativa, hemos desarrollado un modelo de franquicia de nueva generación en lugar del modelo mayorista que es común en todo el mundo. La característica clave de este modelo que diferencia a DeFacto de los demás actores del sector es la perfecta integración de este canal de distribución con nuestros otros canales. Gestionamos todos los procesos según el principio de excelencia operativa de 360 grados para garantizar el mismo nivel de servicio en la selección de franquiciados en todos los países. No gestionamos nuestras franquicias por separado de nuestro propio negocio, sino que estamos involucrados en todo el negocio, desde la búsqueda de una ubicación para la tienda, pasando por la construcción, la selección de productos, la planificación y la fijación de precios, hasta la estructura de eficiencia operativa. Avanzamos junto a nuestros socios comerciales. Nos esforzamos por garantizar que todas nuestras franquicias funcionen en sintonía con el propio ADN de nuestra marca. Nuestra máxima prioridad es garantizar que nuestros socios comerciales crezcan de forma rápida, rentable y fiable.»

«Nuestro objetivo es que nuestro canal de franquicias crezca un 300% en tres años.»

Serdar Ersoy destacó que, además de la experiencia y la competencia, el factor decisivo en la selección de franquiciados es que los socios compartan la visión de DeFacto.

«Ofrecemos a nuestros franquiciados una experiencia de venta al por menor llave en mano. Nuestro objetivo es trabajar con un socio visionario que tenga la experiencia financiera y comercial necesaria. Participamos activamente en todos los procesos de preparación del punto de venta, desde la selección del emplazamiento hasta el proyecto y el proceso de construcción. En cuanto a los productos, proporcionamos apoyo operativo desde los productos que se envían hasta los precios de venta estimados para el producto. Con esta visión, tenemos la intención de hacer crecer nuestro canal de franquicias en un 300% en un plazo de 3 años.»

DeFacto es tanto una empresa tecnológica como una marca de moda



DeFacto refuerza su infraestructura omnicanal y desarrolla un software que lidera la transformación del sector minorista con DeFacto Technology y su equipo de desarrolladores de más de 300 empleados. Serdar Ersoy destacó que DeFacto es una marca que no sólo se centra en la moda, sino que también proporciona la tecnología para ello: «Nuestras inversiones en soluciones tecnológicas están haciendo que las compras sean más rápidas y fáciles para nuestros clientes. Compartimos las tecnologías que desarrollamos tanto dentro de nuestra propia organización como con nuestros franquiciados, con los que trabajamos como socios comerciales. La más importante de estas soluciones es la aplicación DFPOS, que, por ejemplo, evita las colas en la caja al ofrecer la posibilidad de pagar en cualquier lugar de la tienda. DFPOS, el proyecto "Android POS", que fue uno de los primeros en implantarse en el sector minorista, facilita la experiencia de compra del cliente al permitir los pagos y las devoluciones multicanal en cualquier punto de la tienda gracias a su movilidad.»

Sobre DeFacto:



Fundada en 2005, DeFacto continúa sus operaciones con la visión de ser una marca de moda global. DeFacto opera en 93 países con más de 500 tiendas y plataformas online. DeFacto, que se ha convertido en una marca que produce no solo moda sino también tecnología, construye la infraestructura de tecnologías omnicanal con su equipo de desarrolladores de más de 300 personas. Tras crear la Smart Store en 2019 y aportar algo nuevo al mundo, la empresa inició el concepto de DeFacto Fijital Store, que es el resultado de la estrategia de figitalización que ofrece una experiencia minorista tanto física como digital de forma conjunta. Actuando en línea con las peticiones y expectativas de los consumidores, la marca introdujo las sub-marcas DeFacto COOOL, DeFacto FİT, DeFacto Modest, DeFacto LIFE, DF Plus y Fall in Love para los clientes de todo el mundo. Además, como firmante del Pacto Mundial y de los Principios de Empoderamiento de la Mujer de Naciones Unidas (WEPs) y miembro de la Iniciativa Better Cotton, está decidida a cumplir con sus compromisos sociales y medioambientales. En 2022, la marca compartió con el público su sexto informe de sostenibilidad.

Frau Gülsah Tezol

modus factum GmbH

[email protected]

+4940 333 988 78

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1957780/DE_FACTO_Logo.jpg

SOURCE DE FACTO