La Marque de Plaisir Biird Lance une Pétition pour Mettre Fin à la Censure du Bien-être Sexuel et aux Inégalités de Genre sur les Réseaux Sociaux

Soutenue par la géante de la publicité et de la sextech Cindy Gallop, ainsi que les experts en bien-être sexuel Dr. Logan Levkoff et le Centre pour la Justice Intime, la pétition appelle Facebook à modifier ses politiques pour permettre la promotion d'informations et de produits sur le bien-être sexuel auprès d'adultes, de la même façon que les marques d'alcool ciblent des groupes d'âge spécifiques.

Pour aider à éduquer les responsables de l'application de ces politiques, Biird a créé un centre éducatif virtuelle mettant en évidence l'importance des informations sur le bien-être sexuel et les problèmes qui découlent de la censure.

Facebook déclare que «les publicités ne doivent pas promouvoir la vente ou l'utilisation de produits ou services pour adultes, à moins qu'elles ne promeuvent la planification familiale et la contraception» *. Une règle largement ouverte à l'interprétation. Les préservatifs et les produits contre la dysfonction érectile entrent dans cette catégorie et sont souvent promus, tandis que les produits de bien-être féminin comme les sex toys qui favorisent la santé sexuelle sont interdits.

Evi, Co-Fondatrice de Biird, déclare :

«Nous connaissons les restrictions auxquelles notre industrie est confrontée, mais cela ne signifie pas que nous les acceptons. Cette pétition souligne à quel point le fait de favoriser les produits masculins comme le viagra n'est pas seulement hypocrite, mais a également un impact sur l'industrie et sa capacité à se développer, tout en empêchant l'accès à du contenu éducatif sur les questions sexuelles féminines. Nous demandons à toutes les entreprises de bien-être sexuel de se joindre à nous et de montrer leur soutien. Signez la pétition et demandez à Facebook d'égaliser les règles du jeu. »

Ces règles posent également des problèmes de financement pour les start-ups de bien-être féminines.

Cindy Gallop, Experte en Publicité, et Fondatrice et CEO de Make Love, Not Porn déclare :

«Les plateformes publicitaires se tirent une balle dans le pied avec ces interdictions sexistes visant la sextech. La possibilité pour les marques de santé sexuelle et de bien-être fondées par des femmes de faire de la publicité et donc de se développer, ouvre la possibilité de lever des fonds importants auprès de capital-risqueurs et d'investisseurs à la recherche de licornes, ce qui garantit des revenus importants pour ces plateformes. Il y a énormément d'argent à gagner en prenant les femmes au sérieux, surtout en ce qui concerne le sexe.»

Signez la pétition de Biird ici et visitez le centre éducatif virtuel ici .

