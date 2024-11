La marque d'électroménager Whirlpool lance une chaise révolutionnaire : The Wash Less Project

PARIS, 15 novembre 2024 /PRNewswire/ -- C'est ce que propose Whirlpool avec son initiative innovante, The Wash Less Project. En collaboration avec le designer Fabio Novembre et la marque d'ameublement italienne Natuzzi, Whirlpool dévoile un projet révolutionnaire qui vise à encourager les consommateurs à porter leurs vêtements plus longtemps et à réduire les lavages superflus. Cette innovation en matière de mobilier se veut être une réponse concrète aux enjeux environnementaux actuels, tout en promouvant un mode de vie durable.

The Wash Less Project de Whirlpool

Dans presque tous les foyers, une chaise sert souvent de lieu de dépôt pour les vêtements portés mais "pas encore prêts à être lavés". Selon une étude menée par Beko Europe en collaboration avec Ipsos, plus de la moitié des Français ont un meuble ou un endroit spécifique où ils déposent ces vêtements. En moyenne, cette chaise à vêtements comporte 3,25 articles, souvent des tee-shirts, des jeans et des pulls, et se trouve généralement dans la chambre à coucher. L'étude révèle également une contradiction surprenante : bien que 58 % des personnes interrogées se disent préoccupées par les questions environnementales et 68 % soient conscientes de l'impact environnemental des appareils ménagers, près de 76 % déclarent faire leur lessive plusieurs fois par semaine, et 19 % presque tous les jours. De plus, 65 % des Français empilent leurs vêtements sur une chaise ou un fauteuil avant de les laver.

C'est dans ce contexte que naît The Wash Less Project, une innovation conçue pour repenser nos habitudes quotidiennes. Ce n'est pas qu'une simple chaise à l'esthétique désirable : c'est une invitation à adopter un mode de vie plus durable. Inspirée par la nature, et plus particulièrement par les bois d'un cerf, cette pièce unique transcende les codes traditionnels du design mobilier. Le design de cette chaise allie matériaux nobles et technologie de pointe pour incarner la durabilité. Sa structure est en acier vernis floqué, tandis que l'assise est recouverte d'Ecoplen®, un tissu écologique breveté aux propriétés autonettoyantes, fabriqué à partir de plastique recyclé. Ce matériau permet de réduire la consommation d'eau et d'énergie en neutralisant les bactéries et les odeurs, gardant ainsi les vêtements frais plus longtemps sans recours excessif à la machine à laver.

The Wash Less Project va au-delà de l'esthétique innovante pour proposer une solution prometteuse aux enjeux de durabilité et de consommation consciente. Plus qu'une simple pièce de design, elle devient un manifeste écologique, aussi chic que pragmatique. Fabio Novembre explique : « En italien, habiller (abito) et habiter (abitare) dérivent tous deux du latin habeo, avoir. Ce lien linguistique profond nous invite à réfléchir à la manière dont notre sens de la possession influe sur l'équilibre de la planète. En choisissant d'orner un fauteuil confortable de formes rappelant les bois d'un cerf, on adopte le symbole de la régénération de cet animal. Cela nous rappelle quotidiennement la durabilité et notre lien avec le monde naturel dans notre relation avec les vêtements que nous portons. Laver moins devient un mantra auquel il faut se confronter chaque jour avant de gaspiller des ressources inutiles. »

Au-delà du linge propre, Whirlpool propose une approche plus réfléchie du soin du linge. The Wash Less Project offre une chance de réduire les lavages superflus, économisant ainsi à la fois l'eau et l'énergie. Une famille européenne fait en moyenne 220 lessives par an, soit l'équivalent de 10 120 litres d'eau et 61 kg de CO2 émis. La mission de Whirlpool est d'accompagner les consommateurs vers une quête de bien-être personnel et environnemental et de les sensibiliser à adopter des comportements durables. Dans cette optique, Whirlpool a développé plusieurs initiatives, dont la plateforme EcoPlayer, lancée en septembre en France. Le projet Wash Less est la parfaite illustration pour inciter les consommateurs à devenir des EcoPlayers. « Nous reconnaissons que les lavages inutiles ont un impact environnemental important et que de petits changements dans nos habitudes peuvent faire une grande différence. Après un an de préparation, nous sommes ravis de dévoiler enfin The Wash Less Project, une initiative innovante née de notre partenariat avec deux icones italiennes du design Natuzzi et Novembre Studio », déclare Bénédice Hutin, directrice des marques Whirlpool, Hotpoint, Indesit chez Beko Europe.

Disponible à partir du 14 novembre sur le site www.whirlpool.fr/innovation/chaise Wash Less, cette chaise sera proposée au prix de lancement de 1 499 €.

