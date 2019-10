La montre Amazfit Okos dotée de la fonction Alexa devient internationale

Amazfit Okos a reçu le trophée The Red Dot et le trophée iF Design 2019, des prix décernés uniquement aux produits qui arborent un design et une innovation exceptionnels, et qui ont été testés par un jury international d'experts.

Tarifs et disponibilité

L'application de la montre intelligente Amazfit Okos, « Amazfit Watch » est disponible gratuitement sur iOS et Android. Amazfit Okos est disponible en bleu crépusculaire, gris ombre et Blanc.

A propos d'Huami

Huami est une société centrée sur les données biométriques et d'activité dotée d'une grande expertise dans les technologies pour accessoires connectés. Depuis sa création en 2013, Huami s'est fait rapidement une place en tête du marché mondial en livrant des millions d'unités d'accessoires intelligents. En 2018, Huami a multiplié par 4 sa part de marché internationale d'année en année. Huami dispose de l'une des bases de données les plus complètes en termes de biométrie et d'activité dans l'industrie d'accessoires intelligents. Les applications mobiles d'Huami fonctionnent en parfaite harmonie avec ses accessoires portables intelligents et fournissent aux utilisateurs une visibilité sur l'analyse complète de leurs données biométriques et d'activité. En plus de concevoir, fabriquer et vendre des bracelets et des montres intelligentes sous sa propre marque Amazfit, Huami est le seul partenaire de Xiaomi, une société internet mobile et une marque internationale de produits électroniques grand public, à concevoir et fabriquer des bracelets, des montres (à l'exclusion des montres pour enfants et montres à quartz), des balances et autres accessoires de marque Xiaomi.

Huami recherche des distributeurs au Royaume-Uni et en France.

Nous recherchons actuellement des distributeurs en ligne et hors ligne au Royaume-Uni et en France pour un partenariat afin de distribuer les produits AMAZFIT localement.

Si vous êtes un distributeur qualifié ou si vous en connaissez un, n'hésitez pas à contacter notre équipe à l'adresse distributeur@amazfit.com. Ensemble, nous pouvons aller plus loin et continuer à repousser les limites du possible.

Contacts

Amazfit / Huami

Chloé 15172522150

Relations médias pour Huami Europe

liuchun@huami.com

