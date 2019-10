Amazfit Verge con funzione Alexa Functionality raggiunge mercati globali

Lo smartwatch più futuristico di Huami espande l'intelligenza artificiale a controllo vocale in Europa

SHENZHEN, Cina, 11 ottobre 2019 /PRNewswire/ -- Huami (NYSE: HMI), la più grande azienda di dispositivi indossabili a livello globale, ha annunciato oggi che il suo Amazfit Verge , ha ampliato le sue capacità di Alexa in Europa. Dopo il successo del lancio di Verge con Alexa negli Stati Uniti, gli utenti dello smartwatch in Spagna, Italia, Germania, Francia e Regno Unito ora possono divertirsi a parlare con Amazfit Verge per ascoltare un flash briefing, promemoria del calendario ed altro, direttamente sul polso.

Ecco un elenco completo di ciò che Verge può fare con Alexa: