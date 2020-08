La nouvelle génération de radiotherapie ciblee de Debiopharm entre en recherche clinique pour lutter contre le cancer du poumon

Premier patient traité dans le cadre de l'essai de phase I sur le cancer du poumon à petites cellules (CPPC) avec Debio 1124, une radiothérapie moléculaire ciblée

LAUSANNE, Suisse, 26 août 2020 /PRNewswire/ -- Debiopharm (www.debiopharm.com), société biopharmaceutique basée en Suisse, a annoncé aujourd'hui le démarrage de l'étude ouverte de phase 1, multicentrique et à un seul bras, évaluant l'innocuité, la distribution et la posologie du Debio 1124 chez des patients atteints d'un carcinome pulmonaire et extra-pulmonaire à petites cellules avancé et non résécable . Cette radiothérapie expérimentale ciblée appartient à la classe émergente des radiothérapies métaboliques, également connues sous le nom de PRRT (peptide receptor radionuclide therapy), qui ont été conçues pour administrer sélectivement une radiothérapie moléculaire aux cellules tumorales exprimant le récepteur de la cholécystokinine 2 (CCK2R). La recherche s'appuiera sur une approche théranostique, combinant à la fois les capacités diagnostiques et thérapeutiques du composé. Cela permettra de pré-identifier les patients qui possèdent les récepteurs CCK2R nécessaires pour répondre à la radiothérapie ciblée, en utilisant une dose d'imagerie du Debio 1124, suivie d'une dose thérapeutique du même composé pour les patients admissibles uniquement.

Le programme Debio 1124 fait partie du pipeline, en pleine expansion, de produits de radio-oncologie de Debiopharm, qui comprend d'autres composés radiopharmaceutiques améliorant la chimioradiothérapie. Initialement découvert par l'Institut Paul Scherrer (PSI), basé en Suisse, avant d'être repris sous licence par Debiopharm, Debio 1124 a montré une activité antitumorale dans des modèles pré-cliniques.. L'avancée du Debio 1124 dans cette étude clinique pourrait révéler de meilleurs résultats thérapeutiques pour les personnes souffrant de carcinome pulmonaire et extra-pulmonaire à petites cellules.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de faire profiter les patientes et les patients, atteints d'un cancer du poumon à petites cellules qui présentent une expression de CCK2R, des avantages potentiels de la radiothérapie moléculaire. La PRRT a le potentiel d'agir sur la tumeur tout en minimisant les effets secondaires », a expliqué Carlos Chanquia, directeur médical de la division oncologie chez Debiopharm.

Le CPPC est un cancer très agressif associé à des patients de plus de 65 ans, avec des antécédents de tabagisme. Sans traitement, le cancer du poumon à petites cellules au stade étendu (CPPC-SE) – il représente environ deux tiers de l'ensemble des cas – est rapidement et inexorablement mortel[1]. La chimiothérapie combinée induit des réponses spectaculaires mais de courte durée, avec une survie globale médiane en troisième intention inférieure à 6 mois. Les recherches en cours permettront d'évaluer si cette radiothérapie spécifiquement ciblée a le potentiel de procurer des avantages pour le CPPC.

À propos de Debio 1124

Debio 1124 est un peptide de nouvelle génération d'analogue de la minigastrine, couplé à l'isotope Lutetium 177 (177Lu), conçu pour délivrer sélectivement une radiothérapie moléculaire aux cellules tumorales exprimant le récepteur de la cholécystokinine B (CCK2R). Le composé peut être utilisé à la fois comme outil de diagnostic lors de l'étape initiale d'imagerie et, par la suite, comme produit radiopharmaceutique intraveineux pour le traitement. Ce composé ciblé et diagnostique fait l'objet de recherches dans divers types de cancer, notamment le cancer médullaire de la thyroïde (CMT) et le CPPC.

Debiopharm : son engagement en oncologie

Debiopharm a pour objectif de développer des thérapies innovantes qui ciblent des besoins non satisfaits en oncologie. Pour combler le fossé entre les découvertes novatrices et l'accès aux patients, Debiopharm identifie des composés prometteurs, se charge de démontrer leur tolérabilité et leur efficacité puis s'associe à de grands partenaires pharmaceutiques pour commercialiser les médicaments et les rendre accessibles au plus grand nombre possible de patients à travers le monde.

Rendez-nous visite sur www.debiopharm.com

Suivez-nous @DebiopharmNews at http://twitter.com/Debiopharm

Debiopharm Contact

Dawn Haughton

Communication Manager

[email protected]

Tel: +41 (0)21 321 01 11

Reference :

1. Oronsky et al. Neoplasia. 2017 Oct; 19(10): 842–847.

Liens connexes

https://www.debiopharm.com



SOURCE Debiopharm International SA