La Nouvelle Montre Connectée Diesel Continue de Repousser les Limites du Design

Le premier détail de design remarquable est le bracelet transparent. Disponible en quatre combinaisons de couleurs (rouge et noir, noir et transparent, bleu et transparent, et entièrement transparent avec un boîtier irisé), les couleurs semblent se fondre, d'où le nom de la montre (se fondre se traduit par « fade » en anglais). Les bracelets, qui arborent le logo Diesel estampillé, sont respirants et extrêmement confortables. Un boîtier étanche en nylon endurci et transparent en forme de coquille garantit la durabilité du boîtier et du module tout en procurant une sensation de légèreté parfaite pour les personnes actives et proactives. Certains éléments stylistiques, tels que le design des entre-cornes Diesel et la grande taille du bouton, sont hérités des modèles précédents des montres connectées Diesel, mais ils ont été adaptés à la taille de la montre et simplifiés pour obtenir un look plaisant à tout le monde.

Les cadrans interactifs de Diesel continuent de sortir du lot. Le nouveau et innovant cadran « Globe » possède un globe rotatif que les utilisateurs peuvent manipuler en toute simplicité. À l'aide de ce globe mobile, vous pouvez afficher deux autres fuseaux horaires sur le cadran. La montre connectée Fadelite affiche également des effets météorologiques et des animations interactives sur le cadran qui montrent toute une gamme de conditions météorologiques en temps réel, conditions qui sont mises à jour en fonction de votre localisation.

Diesel est également heureux de poursuivre sa collaboration avec Mad Dog Jones en 2020 et de servir de vitrine à ses illustrations. Deux cadrans exclusifs inspirés de la vision High-tech et dystopique du monde de l'artiste ont vu le jour fin 2019. En outre, une montre connectée exclusive verra le jour cette année grâce à une collaboration avec l'artiste.

La montre Fadelite rejoint la famille Diesel On, qui est également composée de la montre connectée Axial, lancée à l'automne dernier. Dotée d'un haut-parleur et de la fonctionnalité d'appels connectés, la montre connectée Axial est actuellement à la vente sur tous les marchés.

Voici quelques-unes de ses fonctionnalités exceptionnelles :

Applications préinstallées : Pour utiliser au mieux l'espace de stockage, Diesel a préinstallé des applications telles que Spotify, le service de streaming de musique à abonnement le plus populaire au monde.

Effets météo

La mosaïque de la météo met à jour automatiquement les conditions météo actuelles et les prévisions.

L'Assistant Google*

Google Fit™*

Google Pay™*

Suivi GPS

Mesure du rythme cardiaque

Étanche

Cadrans personnalisables

Affichage des notifications

Suivi d'activité

Chargement rapide

Gérez votre musique

La montre connectée Diesel Fadelite sera présentée au salon CES et dans la suite du Fossil Group de l'hôtel Cosmopolitan. Le prix de vente de la montre sera de 279 € et celle-ci sera disponible dans les magasins Diesel, en ligne sur www.diesel.com et auprès des distributeurs agréés à partir de mars 2020.

À propos de Diesel

Diesel est une marque de style de vie internationale innovante qui commercialise une grande variété de jeans, vêtements et accessoires. Depuis sa création en 1978, Diesel a évolué et est passé d'une position de pionnier par excellence dans le secteur du tissu denim à celle d'acteur principal dans le domaine du prêt-à-porter haut de gamme, devenant ainsi une réelle alternative au marché du luxe traditionnel. Malgré sa croissance, la philosophie de Diesel est restée inchangée : une marque qui incarne la passion, l'individualité et l'expression personnelle.

Les montres connectées dotées de Wear OS by Google sont compatibles avec les téléphones iPhone® et Android™. Google, Android, Wear OS by Google, Google Pay et Google Fit sont des marques déposées de Google LLC. Wear OS by Google fonctionne avec les téléphones utilisant Android 6.0 et versions plus récentes (sauf l'édition Go) ou iOS 10 et versions plus récentes. Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier en fonction des modèles et des pays.

*Disponible dans certains pays.

Qualcomm, Snapdragon et Snapdragon Wear sont des marques déposées de Qualcomm Incorporated, enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Qualcomm Snapdragon Wear est un produit de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou ses sous-traitants.

