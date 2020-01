Neue Diesel Smartwatch testet erneut Designgrenzen aus

Das sofort auffälligste Design-Detail ist das transparente Armband. Erhältlich in vier attraktiven Farbverläufen - rot bis schwarz, schwarz bis durchsichtig, blau bis durchsichtig, und ganz transparent mit irisierendem Gehäuse - scheinen die Farben durchscheinender zu werden und wie schwindendes Licht zu verblassen, was den Namen der Uhr inspiriert hat. Die Bänder, in die das Diesel Logo eingeprägt ist, sind atmungsaktiv und äußerst komfortabel. Ein durchsichtiges Hartschalen-Nylon-Gehäuse bietet Haltbarkeit für sowohl Uhrengehäuse als auch Modul und vermittelt zugleich angenehme Leichtigkeit, was für jeden Träger, aktiv oder proaktiv, gleichermaßen perfekt ist. Stilelemente wie das Diesel Lug-Design und der übergroße Pusher der früheren Diesel-Smartwatches wurden übernommen, aber skaliert und auf eine Ästhetik vereinfacht, die jedem steht.