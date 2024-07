La plateforme FactoryTalk® Optix™ permet au Néerlandais Case Packing Systems de développer plus rapidement des systèmes de conditionnement aux fonctionnalités accrues

Le fabricant néerlandais programme désormais ses machines modulaires en s'appuyant sur la solution logicielle de Rockwell Automation basée dans le cloud, qui s'adapte immédiatement à toutes les combinaisons de production.

VOISINS-LE-BRETONNEUX,, 18 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique, annonce aujourd'hui que la société néerlandaise Case Packing Systems BV (CPS) figure parmi les premières entreprises du Benelux à mettre en œuvre sa plateforme logicielle FactoryTalk® Optix™.

Le spécialiste néerlandais des systèmes de conditionnement utilise l'interface homme-machine (HMI) et le logiciel de visualisation des données pour concevoir, tester et développer la programmation de ses technologies de conditionnement modulaires. En s'appuyant sur l'architecture matérielle de Rockwell Automation, la nouvelle plateforme du fabricant va bénéficier d'un plus large potentiel à l'export, en ciblant notamment le marché nord-américain.

« FactoryTalk Optix offre une puissance accrue et plus de flexibilité aux fabricants de machines et aux utilisateurs finaux lors des phases de conception, d'élaboration et d'essais de la programmation opérationnelle », explique Jan Van Den Bossche, VP régional Technology & Domain Expertise, Rockwell Automation. « Evolutive et basée dans le cloud, cette plateforme permet de piloter la transformation numérique et d'aider les entreprises à économiser un temps précieux, tout en minimisant les efforts d'ingénierie et les coûts de programmation, tant pour les projets de redéveloppement comme celui-ci que pour des programmes entièrement nouveaux. L'intégration aisée dans nos autres solutions d'automatisation et d'information permet d'offrir des capacités clés en main, à partir d'une architecture extrêmement adaptable et agile. »

L'architecture intégrée a été développée avec le concours de Routeco Netherlands, membre de l'écosystème PartnerNetwork de Rockwell Automation, distributeur à valeur ajoutée et fournisseur de services agréé (ASP). Routeco a transmis la configuration à VerAutomation BV, un spécialiste de l'automatisation industrielle au sein de VINCI Energies, intégrateur Gold-Level de systèmes pour Rockwell à l'origine du développement du code PLC avec le logiciel Studio 5000 Logix Designer® et l'interface de programmation d'application (API), en utilisant la plateforme FactoryTalk Optix.

« Toutes nos machines étant produites de façon modulaire, chaque application client se compose d'une combinaison différente de technologies qui nécessitent leur propre programmation HMI et des essais spécifiques », note Gunter Beurs, ingénieur logiciel chez CPS. « La plateforme FactoryTalk Optix nous permet de réutiliser les modules logiciels et les Instructions Add-On (AOI) à de multiples reprises, ce qui nous permet de raccourcir les délais de développement. Nous bénéficions de surcroît d'une solution d'automatisation largement acceptée sur le marché nord-américain. »

Carlo Geers, spécialiste en commercialisation des produits chez Routeco Netherlands, explique : « L'activation de l'interface HMI permet de détecter immédiatement les modules dans le contrôleur logique programmable et de générer l'application HMI correspondante. De fait, 80 % du programme est généré au démarrage. Case Packing Systems a exigé beaucoup de la plateforme FactoryTalk Optix, la poussant à des niveaux de performance inédits grâce au support apporté par l'équipe ASEM en Italie. »

CPS bénéficie désormais de capacités de développement accrues et de possibilités de lancement de produits plus rapides. Ses machines sont également plus intelligentes, avec de nouvelles fonctionnalités, et génèrent beaucoup plus de données opérationnelles qu'avec la solution précédente. Outre les diverses améliorations obtenues grâce à l'apport numérique, les opérateurs finaux bénéficient d'une interface HMI plus claire et plus intuitive.

« Avec le code PLC développé selon la norme ISA-88, et en utilisant la plateforme FactoryTalk Optix, nous avons fourni à CPS une solution logicielle véritablement pérenne », se félicite Gerrit Huijbers, Ingénieur projet senior, Logiciels, VerAutomation.

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK) est un chef de file mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique. Nous associons l'imagination de nos talents au potentiel de la technologie pour renforcer ce qui est humainement possible, rendant le monde plus productif et plus durable. Basé à Milwaukee, dans le Wisconsin, Rockwell Automation emploie 29 000 personnes qui relèvent les défis de ses clients dans plus de 100 pays. Pour en savoir plus sur la façon dont nous donnons vie à l'entreprise connectée dans le secteur industriel, rendez-vous sur http ://www.rockwellautomation.com.

À propos de Rockwell Automation PartnerNetwork™

Chez Rockwell Automation, nous sommes convaincus que l'union fait la force, et apportons notre pierre à l'édifice en fournissant des technologies de pointe adossées à un support local et des services de qualité, ainsi qu'en proposant une approche intégrée et rationalisée de l'activité. Réussissez votre implantation à l'international en profitant de l'offre étendue de technologies et services innovants de notre réseau, qu'aucun fournisseur ne peut proposer seul. Pour en savoir plus sur la manière dont PartnerNetwork™ contribue à apporter de la valeur à l'initiative The Connected Enterprise, consultez la page PartnerNetwork Program.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg