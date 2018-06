La plus grande usine de revêtements en poudre d'AkzoNobel au monde lance sa production à Changzhou, en Chine

Basée aux Pays-Bas, AkzoNobel s'est engagée à rendre le monde plus vivable en fournissant des revêtements de grande qualité et en améliorant sans relâche la qualité de ses produits, par le biais d'un portefeuille de marques reconnues à l'échelle internationale, dont Dulux, International et Sikkens. Les installations consacrées aux revêtements, prévues à Changzhou, seule base de production d'AkzoNobel pour une gamme diversifiée de revêtements très performants, devraient répondre aux besoins des clients locaux grâce à leur solide compétence dans la production de revêtements liquides et en poudre.

AkzoNobel connaît une application plus large de ses produits dans un nombre croissant de secteurs car elle est reconnue comme la marque de revêtements en poudre la plus écologique de l'industrie grâce à ses caractéristiques de solidité et de résistance aux intempéries, garanties sans composés organiques volatils (COV). Respectant les normes les plus élevées en termes de durabilité, l'usine de Changzhou utilisera des technologies de pointe, notamment le système de recyclage de l'eau sous vide rotatif, pour permettre l'élimination absolue des émissions et le recyclage à 100 % des eaux usées, ceci afin d'assurer une production et une exploitation durables de l'usine. L'usine fournira des produits à des clients en Chine orientale, dans sept secteurs d'activité : électroménager, matériaux de construction, produits fonctionnels, meubles, industrie lourde et informatique, et ses revêtements en poudre pour l'automobile devraient être vendus dans toute la Chine. Qui plus est, l'usine produira des revêtements en poudre métallique et deviendra ainsi l'une des rares usines de revêtements en poudre métallique en Chine.

Le technopôle Changzhou National Hi-tech District (CND) est situé au cœur du delta du Yang-Tsé. Il se trouve à 163 kilomètres à l'ouest de Shanghai. 1 580 entreprises à investissements étrangers se sont installées dans le CND. Parmi ces entreprises à investissements étrangers figurent 43 sociétés faisant partie des 500 plus grandes entreprises mondiales. Le CND accélère son rythme de développement et redouble d'efforts pour construire une base industrielle, en consolidant activement les deux piliers de l'industrie, qui sont la fabrication d'équipements (machines de précision) et les nouveaux matériaux. Les industries émergentes sont l'aviation, le secteur créatif, le photovoltaïque et le biomédical.

