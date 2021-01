La première application de Machine à Café Virtuelle offrant des moments de rencontre sociale pour favoriser le bien-être des employés à distance

Une application inédite pour aider les télétravailleurs à créer des liens sociaux entre collègues et à préserver la culture de leur lieu de travail. La première d'une série d'innovations technologiques de Powell Software dédiées au bien-être des employés

PARIS, 28 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Alors que la situation en France oscille entre couvre-feu et confinement et que de nombreux pays dans le monde sont confrontés à de sévères restrictions, Powell Software, une entreprise internationale créant des solutions digitales autour de l'espace de travail numérique (la Digital Workplace), a lancé la première Machine à Café Virtuelle. Une application au sein de Microsoft Teams pour s'assurer que les employés restent mieux connectés, positivement engagés et prennent régulièrement des pauses lorsqu'ils travaillent à domicile.

Avec le bien-être des employés au sommet des préoccupations mondiales en 2021, l'application de Machine à Café Virtuelle de Powell Software rapproche les employés par le biais d'échanges virtuels afin de maintenir une culture d'unité, même lorsqu'ils sont éloignés.

Pour pallier l'absence des échanges entre collègues autour d'un café, les RH peuvent rapidement mettre en place une pause-café virtuelle au sein de n'importe quel canal d'équipe Microsoft Teams, encourageant ainsi les employés à prendre régulièrement de courtes pauses tout en stimulant le réseautage et la socialisation entre collègues.

Matthieu Silbermann, chef de produit chez Powell Software, explique : "Les effets de la pandémie ont remodelé la Digital Workplace et les recherches ont montré que les trois quarts des employeurs ont l'intention de faire travailler certains employés à distance de façon permanente. Cependant, un salarié sur cinq ayant déclaré que la solitude était sa principale inquiétude concernant le télétravail, le renforcement de la cohésion doit être une priorité absolue".

Savourez un café virtuel entre collègues

Les Ressources Humaines peuvent organiser une réunion de type "Machine à Café Virtuelle" au sein de n'importe quel canal d'équipe Microsoft Teams en définissant la durée, la fréquence et la date, ainsi que le nombre de personnes souhaitées. L'application utilise ensuite un algorithme qui collecte les données des employés inscrits dans Powell Teams, comparant automatiquement les calendriers Outlook pour générer des invitations de réunion basées sur les critères définis. Par exemple, si les critères de la Machine à Café Virtuelle ont été fixés à un maximum de cinq personnes et que dix personnes sont disponibles pour y participer, alors deux invitations de réunions différentes sont envoyées.

La Machine à Café Virtuelle évite consciemment les rencontres en tête-à-tête ou d'un même département, en se concentrant sur la création de courtes pauses sociales intimes où les employés peuvent prendre le temps de se mélanger et de sympathiser avec leurs collègues dans un espace numérique convivial. Les collègues peuvent également "voyager" vers des bureaux virtuels situés à différents endroits de leur entreprise pour rencontrer leurs collègues lors d'une pause-café dans différents bâtiments virtuels.

Les employés ne savent pas à l'avance qui d'autre se joindra au groupe, afin d'encourager différents membres de l'équipe à se rencontrer, à discuter et à faire connaissance. L'application fixe automatiquement un rendez-vous et propose également des suggestions pour briser la glace, comme "quel est le dernier film que vous avez vu ou aimé" ?

Si un membre de l'équipe ne veut, ou ne peut, pas se joindre à une rencontre de café virtuelle, il décline simplement l'invitation à la réunion.

Matthieu Silbermann poursuit : "Powell Software a la passion de connecter les employés à leur organisation et les uns aux autres, en s'assurant qu'ils vivent une expérience enrichissante et motivante au travail, chaque jour. Les télétravailleurs ont besoin d'être connectés, ils doivent se sentir intégrés à l'entreprise, à la culture et se sentir en mesure de sociabiliser dans un lieu de travail hybride ou distant.

"La nouvelle application "Machine à Café Virtuelle" de Powell Software est centrée sur l'employé. Les petits moments de convivialité au bureau nous manquent à tous, que ce soit autour d'un café ou à la fontaine à eau. La Machine à Café Virtuelle nous permet de voir progressivement nos lieux de travail reprendre vie de manière informelle et virtuelle, en favorisant la connectivité, la collaboration et le bien-être des employés. Cela fait partie d'un objectif plus vaste et d'une série d'initiatives visant à donner vie au bâtiment virtuel".

La Machine à Café Virtuelle Powell Software est disponible par sur Powell Teams. Pour en savoir plus sur la Machine à Café Virtuelle de Powell Software, visitez le site Powell Software.

