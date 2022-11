La première conférence sur le développement du tourisme de Changsha a débuté dans le district de Wangcheng le 22 novembre

CHANGSHA, Chine, 25 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Du 22 au 24 novembre, la première conférence sur le développement du tourisme de Changsha est organisée dans le district de Wangcheng de Changsha. Cet événement comprend quatre activités principales, notamment le forum pour la promotion des investissements et le développement intégré de la culture et du tourisme pour les industries culturelles et touristiques de Changsha, les examens de projets, les conférences de promotion de l'industrie du tourisme et les promotions du tourisme culturel, ainsi que neuf activités supplémentaires. Ces activités enrichissantes seront menées en ligne et hors ligne et devraient susciter un vif intérêt.

First Changsha Tourism Development Conference opened in Wangcheng District on Nov. 22.

Destination très populaire ayant gagné en influence sur les réseaux sociaux ces dernières années, Changsha, forte de son riche héritage culturel, surfe sur la vague en exploitant pleinement ses ressources touristiques abondantes, selon le département de la publicité de la ville de Changsha. La ville a fait de grands progrès dans sa transformation en un centre de transport complet à l'intérieur du pays et n'a cessé d'attirer des ressources culturelles et créatives de haute qualité du pays et de l'étranger, montrant ainsi son désir de créer un pôle industriel culturel qui aura une influence internationale, d'établir une base d'exportation culturelle nationale et de donner un nouvel exemple pour le commerce culturel étranger.

Avant la conférence, le slogan « Une vie joyeuse à Changsha, la ville des étoiles qui brille de mille feux » et le nouveau logo destiné à promouvoir le tourisme culturel de la ville ont été dévoilés. Le slogan évoque une certaine notion de gaieté, le désir de « briller » et l'amour de la « ville des étoiles » dans une nouvelle ère, sous une nouvelle apparence.

La conférence est destinée à attirer les entreprises étrangères, à susciter des investissements et à faire mûrir les projets. Au cours du forum pour la promotion des investissements et le développement intégré de la culture et du tourisme pour ces deux industries, les contrats portant sur 15 grands projets (y compris ceux en développement) d'une valeur totale de 26,066 milliards de yuans seront signés.

Avec le soutien de M. Shan Jixiang, président de l'Académie des reliques culturelles de Chine, de M. Wang Han, célèbre animateur de programmes télévisés du Hunan, et de Mme Zuo Xiaoqing, célèbre actrice, qui sont tous de nouveaux ambassadeurs du tourisme culturel de Changsha, toute la ville sera mobilisée pour accroître la popularité de Changsha en tant que grande destination touristique, en mettant leurs efforts en commun pour promouvoir le tourisme par tous les habitants de la ville et en créant une atmosphère sociale animée.

Liens des images jointes :

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=434771

Légende : La première conférence sur le développement du tourisme de Changsha a débuté dans le district de Wangcheng le 22 novembre

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1955092/Conference__1.jpg

SOURCE The Publicity Department of Changsha City