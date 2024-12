La réserve royale du prince Mohammed bin Salman ramène l'Onager au Royaume d'Arabie saoudite après plus de 100 ans d'absence.

RIYADH, Arabie Saoudite, 4 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le Prince Mohammed bin Salman Royal Reserve est fier d'annoncer la réintroduction de l'onagre de Perse en Arabie Saoudite, marquant le retour de l'espèce dans le Royaume après plus d'un siècle d'absence.

En avril 2024, sept onagres de Perse ont été transférés de la réserve Shaumari de la Royal Society for the Conservation of Nature en Jordanie vers la réserve, établissant ainsi la première population sauvage dans le Royaume depuis plus d'un siècle. Après leur voyage de 935 kilomètres, les onagres se sont bien adaptés à leur nouvel habitat, avec la naissance du premier poulain dans la réserve, une étape importante dans les efforts de ré-ensauvagement de la réserve et de l'Arabie saoudite.

« Il s'agit des premiers onagres libres observés en Arabie saoudite depuis leur extinction au début des années 1900. Historiquement célébrées par les poètes arabes, ces créatures fortes, indomptables et insaisissables sont classées par l'UICN dans la catégorie des espèces en voie de disparition. Il reste moins de 600 onagres de Perse à l'état sauvage dans le monde. Leur réintroduction représente une étape transformatrice pour leur conservation et un jalon important dans les efforts du Royaume en matière de biodiversité », a déclaré Andrew Zaloumis, directeur général de la Réserve royale du Prince Mohammed bin Salman.

Historiquement, l'âne sauvage syrien, un proche parent génétique de l'onagre persan, aujourd'hui disparu, parcourait la réserve en tant qu'ingénieur de l'écosystème. Aujourd'hui, l'onagre de Perse a pris sa place et joue un rôle essentiel dans l'ambitieux programme de restauration des paysages terrestres et marins de la réserve, l'un des plus importants du Moyen-Orient.

Cette réalisation historique a été rendue possible grâce à une collaboration transfrontalière avec la Société royale jordanienne pour la conservation de la nature (RSCN), renforçant ainsi le principe selon lequel la nature ne connaît pas de frontières.

Mme Batool Ajlouni, présidente du conseil d'administration de la RSCN, a déclaré : « La Royal Society for the Conservation of Nature s'occupe de la conservation de l'onagre sauvage depuis 1982 et se réjouit de voir ces efforts porter leurs fruits dans la réserve royale du prince Mohammed bin Salman en Arabie saoudite. Le projet commun a débuté en 2024 lorsque la réserve a signé un accord de coopération avec le RSCN pour conserver non seulement cette espèce importante, qui parcourait autrefois l'Arabie, le désert syrien et le Levant, mais aussi pour favoriser une véritable collaboration dans la conservation des écosystèmes, des habitats et de la connectivité écologique grâce aux meilleures pratiques de gestion des zones protégées et à des programmes efficaces de renforcement des capacités. La Royal Society espère qu'une autre population sauvage d'onagres est en train de s'établir dans la réserve royale du prince Mohammed bin Salman. »

L'onagre de Perse, plus petit que les autres ânes sauvages, a un pelage rouge sable pâle, une bande dorsale brun clair et une queue courte. Réputés pour leur vitesse, ces animaux peuvent atteindre jusqu'à 70 km/h. Leurs vastes migrations rivalisent historiquement avec la grande migration du Serengeti en Afrique. Datant d'environ 4 millions d'années, les onagres persans sont plus anciens que le cheval arabe et le zèbre africain.

Le retour de l'onagre s'inscrit dans le cadre du plan de gestion intégrée du développement de la réserve, qui soutient l'Initiative verte saoudienne et la Vision 2030. Depuis 2022, la réserve a réintroduit avec succès 11 espèces, dont 60 oryx d'Arabie, 14 bouquetins de Nubie, 125 gazelles des sables et 22 gazelles de montagne. En outre, six espèces d'oiseaux, dont le vautour fauve et le hibou grand-duc de Pharaon, ont été réintroduites.

Le programme de restauration de l'habitat à l'échelle du paysage de la réserve permet à la nature de guérir, en favorisant la résilience nécessaire à la prospérité des espèces réintroduites et en rétablissant la connectivité écologique. Au fur et à mesure que les générations assistent à la renaissance de l'onagre, celui-ci peut à nouveau être célébré comme un symbole de la nature sauvage et de l'importance de sa conservation.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2573519/PMBSRR_Saudi_Arabia_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2573521/PMBSRR_Saudi_Arabia_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2573578/PMBSRR_Saudi_Arabia_3.jpg