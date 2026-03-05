La Semaine de la mode de Paris met à l'honneur le "Made in Colombia"

Sept maisons colombiennes de mode et de joaillerie, issues du pays de la beauté, présentent le meilleur du secteur à travers divers défilés et showrooms dans la capitale française à l'occasion de cet événement majeur.

ProColombia est l'entité du Gouvernement colombien chargée de promouvoir les exportations de l'industrie de la mode colombienne dans le monde, lesquelles ont enregistré une croissance de 2 % en 2025.

MADRID, 5 mars 2026 /PRNewswire/ -- La mode et la joaillerie fabriquées en Colombie, le pays de la beauté, s'imposent de manière remarquable à la Semaine de la mode de Paris grâce à la présence de sept entreprises du pays qui présentent, ces jours-ci dans la capitale française, certaines de leurs créations les plus emblématiques ainsi que leurs nouvelles collections. Bien que chacune possède son propre ADN, toutes misent sur un savoir-faire artisanal de haute qualité, mêlant traditions ancestrales et style contemporain.

ProColombia est l'entité du Gouvernement colombien chargée de promouvoir les exportations, le tourisme et la marque pays à l'international. À cet égard, il convient de souligner que la Colombie est : le premier exportateur de gaines et de vêtements sculptants dans les Amériques et le deuxième au niveau mondial ; leader en Amérique du Sud pour des produits tels que la lingerie et les jeans ; premier exportateur de vêtements en tissu chaîne et trame en Amérique du Sud ; principal exportateur de maillots de bain en Amérique du Sud et deuxième en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Les marques colombiennes présentes à Paris pour cet événement sont : Arial 12, Christian Colorado, Adriana Santa Cruz, Andres Otalora, Laura Aparicio, Fenomena et Vizcarra.

Parmi les temps forts:

By Vizcarra: marque de joaillerie de luxe reconnue pour ses pièces faites main et sa présence lors de défilés internationaux tels que la New York Fashion Week, Paris, Venise et Miss Universe. À Paris, elle présentera sa collection RÉVÉLATION, qui explore le luxe contemporain à travers des compositions sophistiquées et des bijoux au caractère sculptural.

Hôtel Shangri-La : 6 mars à 19h00.

Arial 12, maison de mode fondée à Santander par John Durán, se consacre à habiller la femme à travers des pièces qui mettent en avant le processus de création, la construction consciente et le travail manuel derrière chaque design. À Paris, elle présente sa collection Al Sur, où se distinguent les procédés manuels, les superpositions et le soin apporté à chaque finition. Une exploration du geste, du toucher et du détail.

Normandy Le Chantier : 8 mars à 13h00.

Adriana Santa Cruz transforme des textiles tissés à la main par des communautés indigènes du sud de la Colombie en pièces sophistiquées, intemporelles et commercialement pertinentes. Manteaux, capes, chemises de nuit et jupes, aux silhouettes amples et figuratives, sont les protagonistes de cette collection

Showroom Byfouss

Fenomena, marque de joaillerie fondée par Alejandra Llano, transforme des émeraudes colombiennes brutes en pièces de design contemporain..

Showroom Place Vendôme

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2926314/paris_procolombia.jpg