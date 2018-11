NexChange prépare le plus grand évènement jamais organisé à Hong Kong pour rassembler les leaders mondiaux du domaine de la blockchain

HONG KONG, 6 novembre 2018 /PRNewswire/ -- La semaine officielle de la chaîne de blocs de Hong Kong se tiendra du 4 au 8 mars 2019 et sera organisée par NexChange. Le secteur des blockchains et les leaders technologiques du monde entier convergeront à Hong Kong

La semaine s'inscrira dans Block O2O 2019, le Sommet mondial de chaîne de blocs de NexChange (5-6 mars). Le « Hybrid Summit » sera organisé le 7 mars par Hybrid Block, le partenaire de programme stratégique. La semaine sera complétée par plus de 20 évènements accrédités, dont les détails sont disponibles sur hkblockchainweek.net.

Plus de 120 intervenants de 50 pays se réuniront avec plus 150 investisseurs et une centaine de journalistes lors de la semaine de la blockchain.

Hong Kong accueille la première conférence en Asie sur la blockchain pour attirer les nouvelles entreprises du secteur afin qu'elles y recueillent des fonds, pour établir davantage d'échanges et pour que les investisseurs décident où placer leurs capitaux dans l'avenir de la chaîne de blocs. Des acteurs économiques majeurs viendront se mettre en réseau, apprendre et présenter leurs solutions aux côtés d'ONG influentes.

Le gouvernement de Hong Kong a donné une impulsion significative pour soutenir la recherche et le développement de nouvelles technologies, en finançant notamment la chaîne de blocs. D'importants centres de recherche et agences gouvernementales soutiennent la semaine de chaîne de blocs.

Des fidèles de Bitcoin à ceux qui construisent la chaîne de blocs 2.0, 3.0, et au-delà, Hong Kong rassemblera sur son territoire plus de 3 000 délégués pour l'événement central et d'autres évènements mineurs sur la blockchain. Des séances d'apprentissage approfondi, des ateliers pratiques, des opportunités de mise en réseau, des expositions et des visites de site rempliront la semaine d'activités.

Hong Kong abrite les principaux échanges cryptos, la concentration la plus élevée d'investisseurs et la communauté la plus crypto-active en Asie . De grands consortiums comme Hyperledger ont établi leur siège social pour l'Asie Pacifique à Hong Kong et Bitmain a choisi Hong Kong pour sa prochaine sortie en bourse. De grandes multinationales ont des architectes et des laboratoires de recherche sur la chaîne de blocs au cœur de l'Asie.

NexChange animera un salon sur la blockchain ainsi qu'une conférence sur le sujet. Écoutez les experts de chaîne de blocs sur les thèmes suivants :

Cryptonomique Climat d'investissement Chaîne de blocs pour la finance ICO vs VC et IPO Questions réglementaires IA et chaîne de blocs Jetons de sécurité

Juwan Lee, fondateur et PDG de NexChange, explique : « Hong Kong va enfin accueillir la première semaine officielle de chaîne de blocs pour réunir toute la communauté mondiale de ce domaine. »

* PR Newswire est le partenaire de presse officiel de l'évènement.

Pour en savoir plus, contactez :

Andrew Work

Stratégiste en chef des contenus, Asie-Pacifique

NexChange

andrew.work@nexchange.com

Tél. : +852-3595-3680

À propos de NexChange

NexChange est un écosystème d'innovation à la demande spécialisé dans la technologie financière, la technologie d'assurance, la chaîne de blocs, l'IA et la technologie de santé. En créant une communauté globale O2O (en ligne/hors ligne), nous créons, commercialisons et investissons dans des produits innovants :

Studio d'innovation : création de produits stratégiquement innovants, seul ou en collaboration avec des partenaires.

Commercialisation de produits : commercialisation stratégique et tactique de produits par le biais de la communauté globale O2O. Conseil aux entreprises sur leurs stratégies de mise sur le marché.

Projets : investissement, conseil, accélération et acquisition de sociétés qui créent des produits innovants. Nous prospectons en vue d'accords et facilitons les partenariats.

