LA SÉRIE TINECO CARPET ONE : UNE GAMME PARFAITE POUR LE NETTOYAGE DES TAPIS ET DES MOQUETTES

PARIS, le 23 février 2023 /PRNewswire/ -- Tineco, pionnier dans le domaine de l'entretien des sols et des appareils domestiques intelligents, présente la série CARPET ONE. Cette gamme de produits est composée de quatre nettoyeurs de tapis intelligents, qui offrent les meilleurs résultats en s'adaptant à tous les habitats et besoins de nettoyage.

La série CARPET ONE en un clin d'œil

Elle comprend les CARPET ONE PRO, CARPET ONE, iCARPET et CARPET ONE SPOT.

Simples d'utilisation, ces quatre aspirateurs permettent un nettoyage optimal. La gamme possède des fonctionnalités haut de gamme comme :

La technologie HeatedWash (lavage chauffant) : unique, ce système de chauffage garantit une température de l'eau constamment chaude pendant tout le cycle de nettoyage ;

(lavage chauffant) : unique, ce système de chauffage garantit une température de l'eau constamment chaude pendant tout le cycle de nettoyage ; La technologie PowerDry (puissance de séchage) : en appuyant juste sur un bouton, les gouttelettes d'eau résiduelles sont éliminées des surfaces, tandis que de l'air chaud est soufflé en continu sur la moquette. Le temps de séchage est ainsi réduit à 30 minutes maximum.

Le CARPET ONE Spot nettoie efficacement les taches sur de multiples surfaces, telles que les tapis, les tissus d'ameublement, les escaliers ou l'intérieur des voitures. Grâce au nouveau mode Spot et à la technologie iLoop™ Smart Sensor exclusive de Tineco, l'appareil détecte, frotte et élimine toutes les taches, même les plus tenaces ! En fonction de la saleté décelée, l'appareil ajuste automatiquement la vitesse du rouleau et le débit d'eau pour offrir un nettoyage efficace.

Caractéristiques du CARPET ONE Spot :

Sans fil : les utilisateurs peuvent facilement le transporter pour traquer les taches, avec 25 à 40 minutes d'autonomie ;

Deux réglages de surface et trois modes intelligents : le CARPET ONE Spot portable répond précisément à tous les besoins. Pour une aisance élevée, les utilisateurs peuvent choisir entre les tapis et les tissus d'ameublement, puis utiliser les modes Auto, Tache ou Aspiration ;

Capacités d'auto-nettoyage : l'appareil se branche sur le socle de nettoyage pour éliminer la saleté et les odeurs de la brosse et du tuyau après chaque utilisation ;

Écran LED et instructions vocales : passe du rouge au bleu pour indiquer que le sol est entièrement nettoyé. Lorsque le nettoyage est terminé, des messages vocaux alertent également l'utilisateur ;

Compact : son design compact et réfléchi facilite le chargement et le rangement.

CARPET ONE Spot - PVC : 499€.

Modèle d'entrée de gamme : CARPET ONE Spot Essentials - PVC : 399€.

Disponible ICI .

Conçu pour offrir un résultat de nettoyage de tapis optimal, le CARPET ONE est facile à utiliser, guidant les utilisateurs tout au long de leur nettoyage. Outre le nettoyage des tapis, il dispose d'un tube supplémentaire et d'un accessoire de traitement des tâches pour nettoyer les tissus d'ameublement, les escaliers et autres zones difficiles d'accès.

Comme tous les modèles de la série Tineco ONE, le CARPET ONE est équipé de la technologie iLoop™ Smart Sensor exclusive de la marque, qui détecte les saletés et applique automatiquement la puissance d'aspiration optionnelle et le volume d'eau nécessaire, pour un nettoyage optimal. L'écran LED prévient les utilisateurs lorsque la surface est propre, grâce à l'indicateur iLoop™, qui est rouge lorsqu'elle est sale et passe au bleu lorsqu'elle est nettoyée.

D'autres caractéristiques, inégalées sur le marché, complètent cet appareil :

La série comprend également le Tineco CARPET ONE PRO, équipé d'un écran LCD avancé affichant des animations et l'iCARPET, un nettoyeur de tapis fonctionnel tout aussi puissant.

Tineco CARPET ONE PVC : 499€.

iCARPET PVC : 399€

Disponibles ICI .

À propos de Tineco

Fondée en 1998, Tineco se consacre à la conception d'appareils électroniques ménagers haut de gamme, pratiques, faciles à utiliser et intelligents. Avec plus de deux décennies d'expérience dans le secteur de l'entretien ménager, Tineco ne cesse d'innover pour créer une vie facile et intelligente pour tous.

Pour plus d'informations, veuillez visiter https://www.tineco.com

