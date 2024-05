Rendez-vous du 7 au 9 juin 2024 au 24 rue Beaubourg 75003 Paris

PARIS, 23 mai 2024 /PRNewswire/ -- Tineco, le leader mondial de l'innovation en matière de propreté et d'entretien ménager, est fier d'annoncer l'ouverture de son tout premier Pop-up Store à Paris. Cet événement marque une étape majeure dans l'histoire de la marque, offrant aux Parisiens une immersion exclusive dans l'univers Tineco.

Tineco annonce l'ouverture de son premier Pop-up store à Paris et présente sa dernière nouveauté !

Situé en plein cœur de Paris, ce pop-up store est le nouveau rendez-vous incontournable pour les passionnés de technologie et d'innovation. Les visiteurs pourront découvrir et tester toute la gamme de produits Tineco, ainsi que les toutes dernières nouveautés, dans un cadre convivial et accueillant.

Sur place, une équipe d'experts sera disponible pour répondre à toutes vos questions, vous conseiller sur le meilleur équipement adapté à vos besoins et partager leurs astuces de nettoyage les plus efficaces. Ne manquez pas cette occasion unique de plonger dans l'univers révolutionnaire de Tineco!

Offres exclusives et jeux concours

En tant que visiteur privilégié du Pop-up store Tineco, vous aurez accès à des offres et des promotions exclusives sur une sélection de produits. Ne manquez pas cette opportunité unique de vous équiper avec le meilleur de la technologie de nettoyage à des prix exceptionnels. De plus, des jeux concours seront organisés sur place avec de nombreuses surprises à découvrir.

Informations pratiques

Du vendredi 7 juin au 9 juin 2024

10:00 à 19:00

24 rue beaubourg 75003 Paris

À propos de Tineco

Fondée en 1998, Tineco se consacre à la conception d'appareils électroniques ménagers haut de gamme, pratiques, faciles à utiliser et intelligents. Avec plus de deux décennies d'expérience dans le secteur de l'entretien ménager, Tineco ne cesse d'innover pour créer une vie facile et intelligente pour tous.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2417879/Tineco_PopUp_PressRelease.jpg