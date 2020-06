La Société d'investissement palestinienne arabe (APIC) émet de nouvelles obligations d'entreprise par le biais de deux émissions parallèles en dollars US et en euros d'une valeur brute de 73,841 millions USD

RAMALLAH, Palestine, 29 juin 2020 /PRNewswire/ -- Le 25 juin 2020, la Société d'investissement palestinienne arabe (Arab Palestinian Investment Company, APIC) a émis de nouvelles obligations sur cinq ans par le biais de deux émissions parallèles en dollars US et en euros d'une valeur brute de 73,841 millions USD, dont 58 millions USD et 14 millions EUR font l'objet d'une souscription privée avec la participation de neuf banques et sociétés, notamment la Banque arabe (Arab Bank), la Banque du Caire à Amman (Cairo Amman Bank), la Banque de Palestine (Bank of Palestine), la Banque Quds (Quds Bank), la Banque de Jordanie (Bank of Jordan), la Banque Ahli de Jordanie (Jordan Ahli Bank), la Banque nationale (National Bank), la Société d'assurance des dépôts de Palestine (Palestine Deposit Insurance Company) et la Compagnie d'assurance nationale (National Insurance Company).

Les détenteurs d'obligations des deux émissions ont tenu une assemblée générale le jeudi 25 juin 2020, à Ramallah, présidée par Tarek Aggad, President et CEO de l'APIC, avec la participation de l'équipe de direction de l'APIC, du Manager de la Direction des valeurs mobilières (Securities Directorate) de l'Autorité du marché de capitaux de Palestine (Palestine Capital Market Authority) Murad Al-Jadbih, des représentants des détenteurs d'obligations, du Custodian de la Banque du Caire à Amman, ainsi que du Cabinet d'avocats Shehadeh (Shehadeh Law Firm), conseiller juridique de l'APIC. Lors de l'assemblée générale sur les obligations, la Société de valeurs mobilières Wasata (Wasata Securities Company) a été élue et assignée en tant que fiduciaire pour les deux émissions.

L'assemblée générale de l'APIC a approuvé et ratifié l'émission de nouvelles obligations d'entreprise d'une valeur brute nominale pouvant atteindre 75 millions USD lors de sa réunion extraordinaire qui s'est tenue à Ramallah en mai.

M. Aggad a déclaré que l'émission d'obligations constitue une étape importante pour aider la société à réaliser ses plans futurs et qu'elle améliorera également efficacement sa structure de capital. M. Aggad a ajouté : « Nous remercions toutes les institutions qui ont souscrit les obligations de l'APIC, prouvant la confiance qu'elles portent au groupe APIC, en particulier face aux défis actuels qui incluent l'incertitude politique, les fermetures en cours et les mesures préventives en place en raison de la pandémie de coronavirus. » M. Aggad a noté que plusieurs des banques qui avaient souscrit les deux premières émissions d'obligations, respectivement en 2012 et en 2017, ont depuis renouvelé leurs souscriptions pour cette troisième émission, ce qui démontre la grande confiance dont l'APIC a bénéficié de la part des détenteurs d'obligations au cours des dernières années.

Les obligations de l'APIC sont structurées avec un remboursement intégral après cinq ans, ne sont ni négociées ni cotées, ni à la Bourse de Palestine (Palestine Exchange) ni à toute autre bourse, ne sont pas convertibles en actions, représentent une excellente dette, et sont garanties avec un ratio de couverture de 100 %.

À propos de l'APIC

L'APIC est une société holding d'investissement à participation publique étrangère cotée à la bourse de Palestine (PEX : APIC). Ses investissements sont diversifiés dans les secteurs de la fabrication, du commerce, de la distribution et des services en Palestine, en Jordanie, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, au travers de neuf filiales : Siniora Food Industries Company, Unipal General Trading Company, Palestine Automobile Company, Medical Supplies and Services Company, National Aluminum and Profiles Company (NAPCO), Sky Advertising and Public Relations and Event Management Company, Arab Palestinian Shopping Centers (BRAVO), Arab Leasing Company et Arab Palestinian Storage and Cooling Company, comptant au total plus de 2 000 employés.

