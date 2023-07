La société de recherche sous contrat espagnole APICES renforce ses projets d'expansion et de croissance en intégrant la société française Kappa Santé

MADRID, 6 juillet 2023 /PRNewswire/ -- APICES, société de recherche sous contrat (CRO) espagnole forte de 15 ans d'expérience en recherche clinique, annonce l'intégration de Kappa Santé, CRO française dotée d'une vaste expérience en recherche clinique, qui propose à ses clients des études innovantes basées sur l'utilisation des technologies de l'information et de l'intelligence artificielle.

Cette intégration permet au groupe APICES de poursuivre son développement en vue de devenir une CRO européenne de premier plan. De plus, le groupe APICES dépassera les 100 employés et une expérience cumulée de plus de 450 projets de recherche clinique.

Pour Óscar Salamanca, PDG d'APICES, « l'intégration de Kappa Santé au sein du groupe est une étape majeure dans notre projet de croissance internationale en tant qu'entreprise. Par ailleurs, l'association des connaissances et de l'expérience des deux sociétés renforce notre position sur le marché et stimule notre croissance, ce qui nous aidera à résoudre plus efficacement les défis de nos clients dans la conception des études, la planification du développement clinique et la réalisation des objectifs pour assurer le succès des projets.

Dans un environnement de plus en plus complexe où des études de plus en plus élaborées sont conçues, la présence dans notre équipe de collaborateurs ayant plus de 20 ans d'expérience en recherche clinique nous donne la confiance nécessaire pour atteindre les objectifs prévus dans chacun des projets et pour apporter une valeur ajoutée à nos clients. »

Selon Ana Moreno, directrice des opérations cliniques mondiales chez APICES, « Kappa Santé va nous permettre de renforcer notre savoir-faire et de continuer à mener des projets de recherche clinique de manière efficace, avec la plus haute qualité et toujours dans le souci de respecter les délais et de satisfaire nos clients. Le suivi étroit et continu du projet nous permet de respecter les délais convenus avec le client pour le développement du projet et la flexibilité nous permet de nous adapter à leurs besoins à tout moment. Notre expérience et la disponibilité de toutes les ressources au sein d'APICES nous permettent de respecter notre philosophie axée sur le client, la flexibilité et la qualité.

L'équipe d'APICES est experte dans de nombreux domaines thérapeutiques, étant une société largement reconnue en oncologie et en hématologie ; nous menons des essais cliniques de phase I-IV, des études de preuves en situation réelle (RWE) et des études basées sur l'intelligence artificielle ; nous menons des études avec des médicaments et des thérapies avancées, des dispositifs médicaux, des nutraceutiques et des biomarqueurs, entre autres, en fournissant des services complets de recherche clinique. »

Stéphane Schück, PDG de Kappa Santé, et Nathalie Texier, directrice scientifique, soulignent que « cette intégration nous permettra de proposer à nos clients une large gamme de services dans le domaine de la recherche clinique ».

Prochain objectif : consolider la croissance

Suite à cette opération, l'objectif principal du groupe APICES pour 2023 est de consolider ses projets de croissance, sans exclure l'intégration au sein du groupe de nouvelles sociétés partageant la même philosophie qu'APICES, s'engageant à fournir un service de qualité et reconnues dans l'environnement de la recherche clinique. Pour ce faire, APICES se concentrera sur la recherche de nouveaux clients, de projets dans les domaines thérapeutiques existants et nouveaux, ainsi que sur l'expansion des services de développement clinique et l'utilisation de nouvelles technologies, afin d'optimiser les processus et les activités liés à la recherche clinique.

À propos d'APICES

Fondée en 2009 par un groupe de personnes hautement qualifiées et possédant plus de 20 ans d'expérience dans des CRO et des entreprises pharmaceutiques, APICES est une entreprise dotée d'une vaste expérience en recherche clinique et d'une vocation internationale, qui apporte une valeur ajoutée en allant au-delà des objectifs convenus avec le client, dépassant ainsi ses attentes.

