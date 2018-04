La société italienne Immergas va construire une usine dans le District national high-tech de Changzhou en Chine

Immergas a été fondée en 1964. Avec des exploitations dans plus de 40 pays, c'est un fabricant leader du matériel pour chauffage, ventilation et climatisation d'air (CVCA) en Italie. La société est depuis 15 ans la marque la plus vendue dans le pays et elle a également vendu plus de six millions d'unités à l'étranger.

Suite à 20 ans de développement depuis l'entrée de l'entreprise sur le marché chinois en 1997, Immergas considère à présent la Chine comme son plus important marché à l'étranger étant donné que la croissance économique constante de ce pays offre d'immenses opportunités. C'est pourquoi Immergas a choisi de construire une usine en tant que filiale à part entière dans le CND après des études et des négociations très approfondies. La nouvelle usine va produire, mettre au point et vendre une diversité de chaudières murales commerciales et domestiques afin de répondre à une énorme demande du marché chinois du chauffage. Une première phase d'investissement portera sur 6 millions de dollars des États-Unis et il est prévu que l'usine de 5 300 mètres carrés atteigne une production annuelle de 100 000 chaudières pour devenir l'un des producteurs de tête du District.

Établi en 1992, le CND est l'un des premiers districts nationaux high-tech de Chine. Très proche de Shanghai, Nankin et Hangzhou, le District représente également deux excellentes ouvertures sur le monde avec le port de Changzhou et l'aéroport international de Benniu, sans oublier la gare ferroviaire de Changzhou, étape clé sur la ligne à haute vitesse Pékin-Shanghai. Deux voies express, trois autoroutes provinciales et trois cours d'eau traversent la région qui bénéficie ainsi d'un réseau accessible et pratique de circulation par voie terrestre, fluviale et aérienne pour une distribution rapide des expéditions vers leurs destinations finales.

Le CND a attiré des investisseurs de 68 pays et régions dans le monde entier, et 1 683 entreprises sous financements étrangers y ont élu domicile. Trente-huit entreprises Fortune 500 ont investi dans 51 projets. Plus de 46 d'entre elles représentent des investissements dépassant 100 millions de dollars des États-Unis. Des leaders mondiaux dont LANXESS, thyssenkrupp et Novelis sont les hôtes du District où ils ont connu une croissance rapide de leurs opérations.

Vingt-trois projets clés ont été signés dans ce premier lot, portant sur de nouveaux matériels, la biomédecine, la fabrication intelligente et les services modernes. Les investissements pour ces projets atteignent un total de 13,8 milliards de yuans. Parmi ceux-ci, dix projets sur fonds étrangers représentent un investissement combiné s'élevant à 442 millions de dollars des États-Unis.

