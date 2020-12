La société Mech-Mind Robotics de Robot AI récolte près de 15 millions de dollars dans la série B+

« Nous avons l'intention de résoudre les points sensibles dans les industries avec nos capacités. Par exemple, l'un des principaux problèmes qui se posent depuis des décennies dans de nombreuses industries en matière de logistique ou de fabrication est le choix de scénarios complexes. Traditionnellement, les activités de préparation complexes telles que la palettisation et la dépalettisation, la préparation des commandes, le chargement des colis et l'intendant machine sont tous des travaux purement manuels, qui sont coûteux, inefficaces et généralement mal accueillis par les travailleurs en raison de leur caractère répétitif et fastidieux. Nous équipons maintenant des robots industriels avec nos capacités d'IA, qui peuvent à leur tour rendre possible et abordable ce qui semblait impossible » a déclaré Tianlan Shao, PDG et fondateur de Mech-Mind Robotics.

Selon le nouveau rapport « World Robotics 2020 Industrial Robots », il y a 2,7 millions de robots industriels opérant dans des usines à travers le monde Cependant, seulement moins d'1 % d'entre eux, actuellement sur le marché, sont équipés de capacités d'IA. Avec des millions de robots industriels livrés chaque année, Mech-Mind a un grand marché potentiel devant lui. La société a pris la tête de cette verticale et est la première à réaliser à grande échelle la combinaison de l'IA et de la robotique industrielle dans des scénarios réels pour les acteurs industriels de l'automobile, de l'électroménager, de l'acier, de l'alimentation, de la logistique, des hôpitaux et des banques.

« Mech-Mind permettra aux intégrateurs locaux de disposer de toutes les capacités d'IA. Nous leur fournirons des éléments clés de l'intelligence robotique, notamment des caméras 3D, des logiciels et des algorithmes d'IA. Nous proposons des produits matériels et logiciels hautement standardisés et faciles à déployer aux intégrateurs qui n'ont pas besoin d'avoir de fortes capacités d'IA par eux-mêmes. Grâce à notre autonomisation, les intégrateurs peuvent désormais fournir des solutions qui étaient considérées comme très avancées et complexes, telles que la palettisation et la dépalettisation guidées par la vision, l'intendant machine guidé par la vision, la préparation de commandes guidée par la vision et l'assemblage ou la localisation guidés par la vision », a déclaré Shao.

Compte tenu de l'ampleur de la marge de croissance potentielle dans les divers scénarios d'automatisation industrielle applicables, Mech-Mind a été nommé la semaine dernière dans la liste des 50 start-ups les plus prometteuses de The Information et s'est également classé 3ème dans la sélection TI50 Chine.

Mech-Mind sert actuellement plus de 200 clients dans plus de 10 pays. Alimenté par la série B+ de capital, Mech-Mind accélérera le processus de commercialisation de la technologie et le rayonnement mondial afin d'étendre continuellement sa capacité commerciale et de prendre la tête de l'ère de la transformation industrielle.

À propos de Mech-Mind Robotics

Mech-Mind a été fondée en 2016 pour doter d'intelligence les robots industriels. Grâce à des technologies avancées, notamment l'apprentissage profond, la vision 3D et la planification de mouvement, Mech-Mind offre des solutions rentables en matière de palettisation et de dépalettisation, de prélèvement dans les bacs, de tri des commandes, d'intendant machine et d'assemblage, de collage et de localisation dans la logistique et la fabrication.

Les solutions de robots industriels intelligents de Mech-Mind sont utilisées dans les usines des équipementiers automobiles, les usines d'appareils électroménagers, les aciéries, les usines alimentaires, les entrepôts logistiques, les banques et les hôpitaux dans des pays tels que la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Allemagne et les États-Unis.

