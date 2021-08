La société Siniora Food Industries a réalisé un bénéfice net de 4,05 millions JD (5,7 millions USD) lors du premier semestre de 2021, soit une croissance de 51,3 % par rapport à l'année précédente

Dans sa déclaration, le président de Siniora, Tarek Omar Aggad, a déclaré que si l'entreprise a pu atteindre des résultats aussi remarquables, c'est à la fois grâce à la croissance des ventes dans toutes ses succursales ainsi qu'à l'acquisition de l'entreprise Polonez en Turquie au cours du mois de mars 2021. En effet, les ventes de Polonez ont atteint 11,39 millions JD (16,06 millions USD) au cours des quatre derniers mois. Par ailleurs, les ventes de produits de charcuterie ont continué à progresser sur le marché jordanien, notamment dans les secteurs de la vente au détail et de l'HORECA, qui ont connu une croissance de 75 % en glissement annuel. Ces produits ont également été bien accueillis sur le marché palestinien, où la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1,63 million de dinars jordaniens (2,3 millions USD) au cours du premier semestre de 2021, consolidant ainsi la position de Siniora dans ce secteur.

Le PDG de Siniora, Majdi Al-Sharif , a salué les efforts de tous les employés de la société, qui ont permis d'atteindre les résultats obtenus au premier semestre de l'année 2021, malgré les circonstances exceptionnelles qui prévalaient. Al Sharif a ajouté que les ventes de la société dans la région continueront d'augmenter, et qu'ils augmenteront leur part de marché et renforceront leur position sur le marché turc au cours du second semestre de 2021.

À propos de Siniora

Siniora est une société à capitaux propres cotée à la Bourse d'Amman (ASE: SNRA). Elle est leader de la fabrication de viande dans la région. Les produits Siniora sont fabriqués dans quatre usines ultramodernes en Palestine, en Jordanie, aux Émirats arabes unis et en Turquie. Pour plus d'informations, consultez le site www.siniorafood.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1589183/Siniora_Cold_Cuts.jpg

SOURCE Siniora Food Industries