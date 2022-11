La société Stater reçoit à nouveau la note la plus élevée en matière de service des prêts hypothécaires, prouvant une fois de plus qu'elle est un leader dans ce domaine en Europe

Fitch Ratings a confirmé la note primaire résidentielle de Stater Nederland B.V. (Stater) à 'RPS1-' et lui a attribué une perspective stable

AMERSFOORT, Pays-Bas, 28 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Une fois de plus, la société néerlandaise Stater s'avère être un leader, dans ses services sur le marché des prêts hypothécaires en Europe. L'organisation a été jugée excellente par l'agence de notation américaine Fitch pour la qualité de ses services. Stater conserve la note 1-, la note la plus élevée en Europe pour le "primary servicing".

Stater, qui fête cette année son jubilé d'argent, gère des prêts hypothécaires pour les particuliers depuis 25 ans. Stater propose à ses clients des services de bout en bout, des produits entièrement numériques et des services réservés aux systèmes. En plus de ses entités néerlandaises et belges existantes, Stater a étendu son offre de services à l'Allemagne en 2022 avec le lancement de la filiale Stater GmbH. L'entité allemande en est aux dernières étapes du lancement de son premier client et devrait être opérationnelle au cours du premier semestre de l'année prochaine. Selon Fitch, "la diversité des activités proposées contribue à la durabilité à long terme de l'entreprise."

Stater a développé des plateformes numériques pour les clients, les intermédiaires et les notaires, qui fournissent aux emprunteurs des mises à jour en temps réel sur l'état de leurs prêts et favorisent le traitement direct. Les systèmes de manutention sont bien intégrés, favorisent l'efficacité opérationnelle et permettent un contrôle rigoureux des activités de maintenance. Dans son évaluation, Fitch a relevé le score de Midoffice en reconnaissance de l'innovation continue de Stater et de l'accent mis sur les améliorations technologiques.

La note élevée de Stater s'inscrit dans la continuité de ces dernières années. Depuis 2010, Stater a obtenu la note 1- pour le service primaire. Erwin Dreuning, PDG de Stater, a déclaré. "L'année dernière a été une année importante, notamment en raison de notre transition et de la mise en place de la structure internationale. Nous sommes donc extrêmement fiers de maintenir ce score élevé. Grâce à nos actionnaires ABNAMRO et Infosys, Stater peut continuer à miser sur la numérisation et l'expansion du portefeuille de clients dans les années à venir, tant aux Pays-Bas qu'à l'international."

Assesseur Fitch Ratings

Fitch Ratings est une partie indépendante et objective qui concentre sa notation sur tous les aspects de la qualité du traitement du portefeuille hypothécaire. Fitch Ratings évalue si les processus de Stater, Hypocasso et d'autres entreprises du secteur financier sont "sous contrôle", y compris en cas d'urgence. Elle examine également l'expertise de la direction, des employés, de la stratégie et du fonctionnement des systèmes hypothécaires. Les notes attribuées par Fitch vont de 1 à 5, 1 étant la note la plus élevée.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1885600/Stater_Logo.jpg

SOURCE Stater NV